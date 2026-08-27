इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में रेफरी की भूमिका में दिखेंगे गुना के शुभम गौड़
मालदीव की राजधानी माले में 26 अगस्त से 12 सितंबर तक स्कूल एडिशन ऑफ द मालदीव जूनियर चैंपियनशिप पर नजरें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 7:52 PM IST
गुना : बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) ने गुना के बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी शुभम गौड़ को मालदीव में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में अहम जिम्मेदारी सौंपी है. वह मैच में रेफरी की भूमिका में दिखेंगे. ऑल इंडिया से सिर्फ दो ही रेफरी का चयन बास्केटबॉल फेडरेशन द्वारा किया गया. इनके साथ ही एक अन्य रेफरी केरल से हैं.
मालदीव में होगी जूनियर चैंपियनशिप
जिला बास्केटबॉल संघ गुना के सचिव अतुल लुंबा ने बताया "बीएफआई के महासचिव कुलविंदर सिंह गिल द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह चयन मालदीव बास्केटबॉल एसोसिएशन की मांग पर किया गया है. मालदीव की राजधानी माले में 26 अगस्त से 12 सितंबर 26 तक स्कूल एडिशन ऑफ द मालदीव जूनियर चैंपियनशिप (अंडर-14 एवं अंडर-16 बॉयज) का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता के लिए जिला बास्केटबॉल संघ गुना से जुड़े शुभम गौड़ को बीएफआई द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया है."
7 साल की मेहनत रंग लाई
मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन का 2018-19 में एग्जाम शुभम गौड़ ने दिया था, जिसे इन्होंने क्वालीफाई कर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑल इंडिया रेफरी 2021 में B क्लास सफलता प्राप्त की. 2 साल बाद BFI का एग्जाम पास कर उन्होंने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की. शुभम गौड के पिताजी मध्य प्रदेश पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर हैं. शुभम गौड के सीनियर मनोज कुमार शर्मा ने ईटीवी से चर्चा में बताया "2018 से शुभम कई बार लगातार रेफरी के लिए चयनित होते आ रहे हैं. कोरोना काल में भी उन्होंने एग्जाम देकर समय में उपलब्धि हासिल की."
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बधाई देने वालों का तांता लगा
शुभम गौड़ की इस उपलब्धि पर मनोज शर्मा, सचिन सक्सेना, राहुल अग्रवाल, रमन शर्मा, आर्यन शर्मा, गौरव प्रजापति, चंदू केवट, कमल सिंह भदौरिया एवं समस्त जिला बास्केटबॉल संघ गुना के पदाधिकारियों व खिलाडिय़ों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. संघ का कहना है कि उनकी इस सफलता से जिले के अन्य खिलाड़ियों और निर्णायकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.