समुद्र मंथन से जुड़ा है श्रावण मास, जानिए सावन क्यों है शिवजी को इतना प्रिय, कैसे हुई उत्पत्ति
30 जुलाई से शुरु हो रहा श्रावण मास, सनातन धर्म में सावन का विशेष महत्व, इसी समय देवताओं और राक्षसों ने किया था समुद्र मंथन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 5:10 PM IST
गुना: सावन का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है. यह हिंदू धर्म का बेहद पावन महीना है. जिसे लेकर जगह-जगह मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस महीने महिलाएं सज धजकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है. यह तो सभी जानते हैं कि सावन शिव भक्तों के लिए एक पूजा साधना का महत्वपूर्ण पर्व है. लेकिन क्या कोई यह जानता है कि कैसे इस श्रावण मास की उत्पत्ति हुई. इसका शास्त्रों में क्या उल्लेख है. आज हम आपको इस विशेष पर्व की उत्पत्ति के विषय में बताने जा रहे हैं.
30 जुलाई से शुरु हो रहा श्रावण मास
इस साल 2026 में सावन श्रावण मास का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. जहां पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है. सनातन धर्म में इस पवित्र महीने को विशेष महत्व दिया गया है. इस पर्व का सालों से भक्तों को इंतजार रहता है. आस्था श्रद्धा से जुड़े इस पर्व में श्रद्धालु बड़े धूमधाम से भोले को जल अर्पण कर उनकी भक्ति लीन हो जाते हैं. इस महीने बारिश से प्रकृति भी हरी भरी हो जाती है.
समुद्र मंंथन से जुड़ी है कहानी
हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, श्रावण मास की उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र से है. श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन पड़ता है, इसलिए इसे श्रावण मास कहते हैं. श्रावण मास में सबसे बड़ी विशेषता समुद्र मंथन को लेकर है. इसी समय देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, उस समय भी श्रावण मास था. इस मास में माता पार्वती ने शिवजी के लिए 108 वर्ष तक तपस्या की थी. इसलिए भी यह समय काफी विशेष रहा और इसको काफी महत्व दिया गया है. पौराणिक कथा के अनुसार, समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा था.
आचार्य मोहित चतुर्वेदी बताते हैं कि, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में दोहे द्वारा श्रावण मास का उल्लेख किया है.
''बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास।
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास॥
रामायण के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस के बालकांड से ली गई इन पंक्तियों में 'राम' नाम के दोनों अक्षरों ('रा' और 'म') का महिमामंडन किया गया है. यहां 'रा' को सूर्य और 'म' को चंद्रमा की तरह बताते हुए, इन दोनों की तुलना सावन-भादों के महीने से की गई है, जो भक्तों के जीवन में भक्ति और आनंद की वर्षा करते हैं.
''बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास।
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव॥''
तुलसीदास जी के अनुसार, 'राम' नाम के दो अक्षर सावन-भादों की तरह हैं जो भक्तों के हृदय में भक्ति की फसल की तरह हैं. सावन में शिव की विशेष कृपा साधना के लिए इन मंत्रों से पूजन अर्चन करने से विशेष फल की प्रति और मन को शांति मिलती है.
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तीन जन्मों के पापों का होता है नाश
त्रिदलं त्रिगुणाकारं' बिल्वाष्टकम् स्तोत्र का प्रथम श्लोक है, जो भगवान शिव को तीन गुणों वाले बेलपत्र अर्पित करने की महिमा बताता है. यह श्लोक तीनों नेत्रों और त्रिशूल वाले महादेव को समर्पित है और तीन जन्मों के पापों का नाश करने वाला है.
ईटीवी भारत से विशेष चर्चा में आचार्य मोहित चतुर्वेदी ने श्रावण मास का महत्व बताया. उन्होंने कहा कि, ''समस्त शिवभक्त एवं साधक इन मंत्र के उच्चारण से पूजन अर्चन करें तो तीन जन्मों के पापों का नाश हो जाता है. इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र, बेर यह फल अति प्रिय होते हैं. पूजा विधि की बात करें तो सर्वप्रथम भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है. अभिषेक के पश्चात चंदन से तिलक कर फल फूल अर्पण किया जाता है. इसके पश्चात उनकी आरती उतारी जाती है.''
इसलिए शिवजी को प्रिय है सावन का महीना
पौराणिक कथा के मुताबिक, माता सती ने अपने देह त्यागने से पहले शिवजी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था. अगले जन्म में माता पार्वती ने सावन के महीने में ही निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया था. इसलिए शिवजी को सावन का महीना अति प्रिय है. यही वजह है कि इस महीने में कुवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए यह व्रत रखती हैं. इसके अलावा सावन का महीना बारिश का होता है. इस समय प्रकृति हरी भरी हो जाती है. इसलिए भी भोलेनाथ को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है.
जानिए किस तारीख को पड़ेगा सोमवार
पहला सोमवार- 3 अगस्त
दूसरा सोमवार- 10 अगस्त
तीसरा सोमवार- 17 अगस्त
चौथा सोमवार- 24 अगस्त