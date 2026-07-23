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समुद्र मंथन से जुड़ा है श्रावण मास, जानिए सावन क्यों है शिवजी को इतना प्रिय, कैसे हुई उत्पत्ति

गुना: सावन का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है. यह हिंदू धर्म का बेहद पावन महीना है. जिसे लेकर जगह-जगह मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस महीने महिलाएं सज धजकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है. यह तो सभी जानते हैं कि सावन शिव भक्तों के लिए एक पूजा साधना का महत्वपूर्ण पर्व है. लेकिन क्या कोई यह जानता है कि कैसे इस श्रावण मास की उत्पत्ति हुई. इसका शास्त्रों में क्या उल्लेख है. आज हम आपको इस विशेष पर्व की उत्पत्ति के विषय में बताने जा रहे हैं.

30 जुलाई से शुरु हो रहा श्रावण मास

इस साल 2026 में सावन श्रावण मास का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. जहां पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है. सनातन धर्म में इस पवित्र महीने को विशेष महत्व दिया गया है. इस पर्व का सालों से भक्तों को इंतजार रहता है. आस्था श्रद्धा से जुड़े इस पर्व में श्रद्धालु बड़े धूमधाम से भोले को जल अर्पण कर उनकी भक्ति लीन हो जाते हैं. इस महीने बारिश से प्रकृति भी हरी भरी हो जाती है.

आचार्य जी ने बताया सावन महीने का महत्व (ETV Bharat)

समुद्र मंंथन से जुड़ी है कहानी

हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, श्रावण मास की उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र से है. श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन पड़ता है, इसलिए इसे श्रावण मास कहते हैं. श्रावण मास में सबसे बड़ी विशेषता समुद्र मंथन को लेकर है. इसी समय देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, उस समय भी श्रावण मास था. इस मास में माता पार्वती ने शिवजी के लिए 108 वर्ष तक तपस्या की थी. इसलिए भी यह समय काफी विशेष रहा और इसको काफी महत्व दिया गया है. पौराणिक कथा के अनुसार, समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा था.

आचार्य मोहित चतुर्वेदी बताते हैं कि, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में दोहे द्वारा श्रावण मास का उल्लेख किया है.

''बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास।

राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास॥

रामायण के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस के बालकांड से ली गई इन पंक्तियों में 'राम' नाम के दोनों अक्षरों ('रा' और 'म') का महिमामंडन किया गया है. यहां 'रा' को सूर्य और 'म' को चंद्रमा की तरह बताते हुए, इन दोनों की तुलना सावन-भादों के महीने से की गई है, जो भक्तों के जीवन में भक्ति और आनंद की वर्षा करते हैं.