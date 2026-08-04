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सावन में दर्शन के लिए बेहद खास है ये मंदिर, केदारनाथ धाम के आशिर्वाद से पूरी होगी मनोकामना

सावन महीने में करें गुना के प्राचीन मंदिरों के दर्शन, 150 फीट नीचे गुफा में बसे हैं महादेव. पहाड़ों के जल से होता है अभिषेक. शिव जोगी की रिपोर्ट.

FAMOUS SHIVA TEMPLES
सावन में दर्शन के लिए बेहर खास है ये प्रसिद्ध मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 4:12 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 4:19 PM IST

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गुना: हिंदू धर्म में पवित्र श्रावण महीने का विशेष महत्व है. इस महीने में देशभर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. काफी दूर दराज से श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर उनका आर्शिवाद लेने आते हैं. उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के अलावा मध्य प्रदेश में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो साल भर श्रद्धालों को आकर्षित करते हैं. गुना में स्थित शिव मंदिर और केदारनाथ धाम दोनों अपने धार्मिक महत्व के साथ-साथ इतिहास और सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं. सावन के महीने में शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पूरा मंदिर क्षेत्र भक्तिमय होता है.

निरंतर गोमुख से बहती है जल की धारा

गुना जिला मुख्यालय से करीब 7 किमी दूर खेजरा गांव में 1 हजार साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह घने जंगलों के बीचो बीच बसा हुआ है. जहां निरंतर जल की धारा गोमुख से बहती है. सावन और शिवरात्रि जैसे पावन मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं.

सावन में दर्शन के लिए बेहर खास है ये प्रसिद्ध मंदिर (ETV Bharat)

संकीर्ण गुफा में मंदिर

बेहद प्राचीन शिव मंदिर, गादेर गुफा के नाम से भी बेहद मशहूर है. यह मंदिर बेहद प्राचीन होने के साथ-साथ गुफा में बना हुआ है जो काफी संकीर्ण गुफा है. सावन के महीने में इस मंदिर में पूरे महीने मेले का आयोजन किया जाता है. जहां दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं.

प्राचीन केदारनाथ धाम

गुना शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर बमोरी विधानसभा में स्थित प्राचीन केदारनाथ धाम में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है. महोदरा गांव में कतरीले पहाड़ों और जंगलों के बीच में बसे प्राचीन केदारनाथ धाम में सावन के समय हजारों भक्त भगवान का दर्शन करने आते हैं. यह प्रसिद्ध स्थल पर्यटक की दृष्टि और प्राकृतिक झरनों के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है, लेकिन पिछले 3 सालों से चट्टानों में आई दरारों के कारण भक्तों को गर्भगृह में दर्शन की अनुमति नहीं मिल पा रही है. इस साल भी श्रद्धालु बाहर स्क्रीन पर ही भगवान शिव के दर्शन करेंगे.

Sawan darshan devotees Crowd
सावन में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

200 फीट नीचे गुफा में शिवलिंग विराजमान

केदारनाथ धाम में करीब 150 से 200 फीट नीचे एक गुफा में शिवलिंग विराजमान है. जहां आपको निरंतर जल की वर्षा देखने को मिल जाएगी. जो प्रकृति का एक चमत्कार है. यहां शिवलिंग के ऊपर लगातार जल अभिषेक होता है. सावन जैसे पवित्र महीने में दूर-दूर से कांवड़िया भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए यहां आते हैं. कुछ श्रद्धालु यहां से जल लेकर अन्य मंदिरों पर जल अभिषेक करते हैं. श्रावण मास महाशिवरात्रि जैसे मौके पर यहां मेले का भी आयोजन किया जाता है. भक्त भगवान शिव के दर्शन कर के पूजन कर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मनचाहा वरदान चाहते हैं.

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सावन महीने में करें गुना के प्राचीन मंदिरों के दर्शन (ETV Bharat)

प्रतिदिन 18 हजार पार्थिव शिवलिंग विसर्जन

गुना शहर का पंचमुखी हनुमान मंदिर पिछले तीन सालों से श्रावण मास के चलते बेहद मशहूर होता जा रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण यहां सावन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता है. जो पूरे माह चलता है. यहां लगभग रोज 18 हजार पार्थिव शिवलिंग बनाकर महिलाओं द्वारा उनका पूजन कर विसर्जन किया जाता है. इसके साथ ही आरती की जाती है.

MUKHYE DHARMIK STHAL IN MP
150 फीट नीचे गुफा में बसे हैं महादेव (ETV Bharat)

पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद खूबसूरत

वैसे तो यह मंदिर पर्यटन की दृष्टि से बेहद खूबसूरत है. जहां दूर-दूर से सैलानी दर्शन के लिए आते हैं. लोग अपने परिवार के साथ काफी टाइम एक्सपेंड करते हैं. इसके अलावा पिकनिक के लिए भी यह जगह बेहद खूबसूरत है. प्राकृतिक झरने इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं. चारों तरफ हरियाली हरी-हरी चादर ओढ़े हुए है.

Last Updated : August 4, 2026 at 4:19 PM IST

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