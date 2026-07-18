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किसान के बेटे ने NEET परीक्षा में फहराया परचम, चौथे अटेम्प्ट में पूरा किया पिता का सपना

गुना जिले के राघोगढ़ तहसील के गाड़रवरा गाँव के शिवप्रताप यादव ने NEET परीक्षा में 720 अंकों में से हासिल किए 545 अंक.

Guna Shivpratap Yadav NEET
शिवप्रताप ने NEET परीक्षा में हासिल किए 545 अंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
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गुना: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी(NTA) द्वारा 16 जुलाई को NEET 2026 का परीक्षा परिणाम घोषित किया. जिसमें देश भर से लाखों छात्र शामिल हुए थे. गुना जिले के राघोगढ़ तहसील के गाड़रवरा गाँव के शिवप्रताप यादव ने NEET परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

शिवप्रताप यादव ने NEET परीक्षा में 720 अंकों में से 545 अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 41,248 तथा कैटेगरी रैंक 12,248 हासिल की है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एमबीबीएस (MBBS) में प्रवेश का मजबूत दावा पेश किया है.

शिव प्रताप के पिता मनोज यादव (ETV Bharat)

शिवप्रताप यादव ने चौथे प्रयास में पाई सफलता

एमपी बोर्ड गुना के एसएल मेमोरियल स्कूल से पढ़े शिवप्रताप यादव को चौथे अटेम्प्ट में यह सफलता हाथ लगी. पिछले तीन सालों में कई बार उनके मार्क्स कम आते रहे लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और इस बार उन्होंने बाजी मार ली. शिव प्रताप ने बिना कोचिंग के नीट की प्रिपरेशन की.

Guna Shivpratap Yadav NEET
शिवप्रताप यादव का अंकपत्र (ETV Bharat)

हालांकि उन्होंने कई ऑनलाइन टेस्ट सीरिज की मदद ली. शिव प्रताप बताते हैं कि उन्होंने रोजाना 11 से 12 घंटे पढ़ाई की. उनको रात में पढ़ना अच्छा लगता था इसलिए उन्होंने नाइट स्टडी को प्राथमिकता दी. वह रात 11 से सुबह 5 बजे तक पढ़ाई करते थे.

मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान पिताजी का

ईटीवी भारत से बात करते हुए शिव प्रताप यादव ने बताया "एमबीबीएस(MBBS) में एडमिशन मिलना मेरा ड्रीम था. इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का रहा जिन्होंने कभी मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी. मैं सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं कि आप प्रयास करें. अपने आप को कमजोर महसूस ना करें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी."

पेशे से किसान पिता ने हमेशा बढ़ाया हौसला

शिव प्रताप के पिता और पेशे से किसान मनोज यादव बताते हैं "3 साल तक सफलता नहीं मिलने पर मैंने कभी अपने बेटे को स्टडी के लिए फोर्स नहीं किया.. प्रेशर नहीं दिया बल्कि मोटिवेट किया. मेरा यही कहना था कि बेटा प्रयास करो सफलता जरूर मिलेगी. मैं सभी अभिभावकों से यही अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को टाइम दें... उन पर दबाव न बनाएं. कोशिश करने दें सफलता जरूर मिलेगी."

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