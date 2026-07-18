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किसान के बेटे ने NEET परीक्षा में फहराया परचम, चौथे अटेम्प्ट में पूरा किया पिता का सपना

शिवप्रताप ने NEET परीक्षा में हासिल किए 545 अंक ( ETV Bharat )