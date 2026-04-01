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गुना में स्कूल ने 2 बहनों को निकाला बाहर, बच्ची की बीमारी या पिता का व्यवहार, क्या है वजह

गुना में स्कूल प्रबंधन ने दो बच्चियों को निकाला बाहर, बच्ची को डायबिटीज की बीमारी, लगते हैं इंजेक्शन,प्राचार्य ने पिता के व्यवहार को ठहराया जिम्मेदार.

GUNA ALPHA SCHOOL EXPELLED 2 GIRLS
गुना में स्कूल ने 2 बहनों को स्कूल ने निकाला बाहर (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
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गुना: मध्य प्रदेश के गुना में एक बच्ची को स्कूल प्रबंधन ने बाहर निकाल दिया. जिसकी शिकायत लेकर बच्ची का पिता दिलीप थापर मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचा था. बताया जा रहा है कि बच्ची शुगर की बीमारी है, जिससे उसे दो बार इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, जिसके लिए पिता स्कूल जाते हैं. पिता का आरोप है कि बच्ची की तबीयत को देखते हुए प्रबंधन ने उसे निकाला है. जबकि स्कूल प्रशासन ने बच्ची के पिता का स्टाफ के साथ ठीक व्यवहार न होना और स्कूल में मनमानी का आरोप लगाया है.

बच्ची को टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज बिमारी

गुना में रहने वाले दिलीप थापर की दो बेटियां है. उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों का एडमिशन गुना के प्राइवेट स्कूल में करवाया था. जहां पर शुरुआती दौर में उनकी पढ़ाई में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन समय बीतने के साथ 6 वर्षीय बच्ची जो कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है. जिसे डाक्टर के अनुसार समय पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना जरूरी है. तो पिता स्कूल में बच्ची को खाना खिलाने और इंसुलिन इंजेक्शन देने जाता है.

बच्चियों को स्कूल से बाहर निकाला (ETV Bharat)

बच्चियों को स्कूल से निकाला

मंगलवार को दिलीप थापर जनसुनवाई में पहुंचा. जहां उसने कलेक्टर को बताया कि 28 मार्च को वह अपनी बच्ची का रिजल्ट लेने स्कूल गया था, लेकिन एक पुराने विवाद के चलते स्कूल ने अपना बदला निकालने लेने के लिए बच्चों को टीसी देकर निकाल दिया. उन्होंने बताया कि पुराना विवाद यह है कि मेरी बच्ची को डायबिटीज है और इंसुलिन इंजेक्शन के जरिए उसका इलाज होता है.

GUNA SCHOOL SAY FATHER MISBEHAVE
पिता ने कलेक्टर को दिया आवेदन (ETV Bharat)

स्कूल में इंजेक्शन देने जाते हैं पिता

जितने समय बच्ची स्कूल में रहती है, उतने समय ही हमें वहां रहना पड़ता है. इसी शर्त पर हमने बच्ची का स्कूल में एडमिशन करवाया था. डॉक्टर सुनील दांगी से मेरी बच्ची का 3 साल से इलाज चल रहा है. इसी सब को लेकर स्कूल ने बच्चियों को निकाल दिया.

GUNA 6 YEAR OLD GIRL DIABETES
पिता ने कलेक्टर को दिया आवेदन (ETV Bharat)

प्राचार्य का आरोप, पिता का दुर्व्यवहार

वहीं मामले में स्कूल प्राचार्य जॉय वर्गिस का कहना है कि "बच्ची का पिता इंजेक्शन लगाने के लिए स्कूल में आता है, और बिना अनुमति के क्लास में घुस जाता है. वहां मौजूद स्टाफ से अभद्र पूर्वक व्यवहार करता है. प्राचार्य ने कहा कि बच्ची के पिता ने एडमिशन के वक्त नहीं बताया था कि बेटी को डायबिटीज है." सहायक जिला शिक्षा अधिकारी प्रेरणा गुप्ता ने कहा कि "यह मामला मेरी जानकारी में अभी नहीं है, क्योंकि में 3 दिन से छुट्टी पर हूं. इस मामले को लेकर में डीईओ राजेश गोयल सर से चर्चा कर लेती हूं."

GUNA 6 YEAR OLD GIRL DIABETES
बाल कल्याण समिति (ETV Bharat)

बच्ची को इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन देना जरूरी

पिता की शिकायत पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष डॉक्टर नीरू शर्मा ने पत्र जारी कर दिलीप थापर की शिकायत की जानकारी देते हुए दिनांक 1 अप्रैल को स्कूल निरीक्षण को लेकर स्कूल संचालक को कहा. मामले में डॉक्टर सुनील दांगी का कहना है कि "उस बच्ची को मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था. उसे टाइप 1 टाइप टू कि बीमारी है. हालांकि अब उस बच्ची का ट्रीटमेंट मेरे अंडर में नहीं है. कुछ बच्चों में जन्मजात इंसुलिन हार्मोन संबंधी समस्या होती है, इस वजह से उसे इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं.

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