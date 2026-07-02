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दो बच्चियों संग गुना कलेक्ट्रेट में धरने पर क्यों बैठा परिवार?, हैरान कर देगी वजह

पूरा मामला शहर की भगतसिंह कॉलोनी निवासी दिलीप थापर के परिवार से जुड़ा हुआ है. उनकी 14 वर्षीय बेटी लेशाना और 6 वर्षीय बेटी इशिता शुरू से ही अल्फा स्कूल की छात्राएं रही हैं. छोटी बेटी इशिता को बेहद गंभीर स्तर की डायबिटीज है. जिसके चलते समय-समय पर उन्हें इंसुलिन व दवाएं देने के लिए पैरेंट्स में से किसी एक को स्कूल जाना पड़ता था. इस बात से नाराज स्कूल प्रबंधन ने दोनों छात्राओं को स्कूल से निष्कासित कर दिया. इस संवेदनशील मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम भी स्कूल का मुआयना कर चुकी है और मामला बाल कल्याण समिति के पास भी लंबित है.

दरअसल पूरा मामला एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची से जुड़ा है. बच्ची टाइप-1 डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है. इसको लेकर स्कूल प्रबंधन ने बच्ची और उसकी बड़ी बहन को स्कूल से निकाल दिया और उन्हें टीसी थमा दिया. माता-पिता द्वारा शिक्षा अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो माँ अपनी बेटियों के साथ कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठ गई.

गुना: गुना कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब अपनी दो बच्चियों के साथ उनके माता-पिता धरने पर बैठ गए. बच्चों के पिता का कहना है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है. हारकर उन्होंने यह फैसला किया है. वहीं जिला कलेक्टर ने उनकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया है.

परिजनों का आरोप, बच्चियों के शिक्षा के अधिकार का हो रहा उल्लंघन

परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से कई बार बच्चियों के शिक्षा के अधिकार को बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई. हारकर दोनों बच्चों के साथ माता-पिता गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे और हाथ में पोस्टर थामकर बैठ गए. जिस पर लिखा था शिकायतें अनेक, कार्रवाई नदारद.

इस संबंध में धरने पर बैठे बच्चियों के पिता दिलीप थापर ने बताया कि आज हम कलेक्ट्रेट में धरना देने आए हैं. दोनों बेटियों का एडमिशन हमने अल्फा स्कूल में कराया था. मेरी छोटी बेटी को डायबिटीज है, वह वहां पर दो साल से पढ़ रही थी. लेकिन इस बार स्कूल वालों ने बिना कारण मेरे दोनों बच्चों को टीसी देकर स्कूल से निकाल दिया है. उनके इस कृत्य में बाल कल्याण समिति ने भी साथ दिया है. उन्होंने आगे कहा, हम स्कूल के खिलाफ शिकायत लेकर बाल कल्याण समिति के पास गए थे. लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद समिति ने स्कूल के पक्ष में बात करनी शुरू कर दी है.

स्कूल वालों का आरोप, गार्जियन स्कूल में आकर करते हैं विवाद

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी समर राठौर ने कहा "अल्फा स्कूल का मामला आया था. उनके गार्जियन को समझा-बुझाकर मामले को शांत कर दिया था. लेकिन स्कूल वालों का कहना है कि गार्जियन वहां आकर बाद विवाद करते हैं."

वहीं इस मामले में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा "आपने ही मुझे बताया कि बच्चियों के साथ उनके माता-पिता धरने पर बैठे हैं. ये मामला पहले भी आया था. उस समय हमनें टीम भेजी भी थी और उनका सेटलमेंट भी करवाया था. अभी मुझे नहीं पता कि वे धरने पर क्यों बैठे हैं. लेकिन बच्चियों के पिता काफी पजेसिव रहते हैं. स्कूल ने कुछ व्यवस्था की भी थी. मैं इस मामले को देखता हूं.