बीना-रूठियाई MEMU ट्रेन के समय में बदलाव, इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी की. MEMU ट्रेन अब रात्रि 8:30 बजे रूठियाई से रवाना होगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 5:08 PM IST
गुना : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की मांग को गंभीरता से लिया है. यात्रियों की मांग पर बीना-रूठियाई MEMU ट्रेन के संचालन समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब रूठियाई जंक्शन से MEMU रात्रि 8:30 बजे रवाना होगी. इससे रात्रि 8:20 बजे रूठियाई पहुंचने वाली इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी.
सिंधिया ने दिया था आश्वासन, अब मांग पूरी
27 जून 2026 को गुना में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीना-रूठियाई MEMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए यात्रियों की मांग पर इसके समय में बदलाव का आश्वासन दिया था. उन्होंने कहा था "इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए MEMU के समय में आवश्यक संशोधन के प्रयास किए जाएंगे. यात्रियों की मांग अब पूरी कर ली गई है. अब रूठियाई से MEMU ट्रेन रात्रि 8:30 बजे रवाना होगी."
सिंधिया ने रेल मंत्री के सामने रखी मांग
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रियों की मांग को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष उठाया. रेल मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2026 को बीना-रूठियाई MEMU ट्रेन संख्या 61611, 61612, 61625 और 61626 के दो फेरे किए जाने का आदेश जारी किया गया था. वापसी में MEMU के रूठियाई से रात्रि 8:00 बजे रवाना होने के निर्धारित समय के कारण इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को आगे की ट्रेन नहीं मिल पा रही थी. इंदौर-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22984 रात्रि 8:20 बजे रूठियाई जंक्शन पहुंचती है, जबकि MEMU के रात्रि 8:00 बजे रवाना होने के कारण दोनों ट्रेनों के बीच कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी.
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इंदौर-कोटा ट्रेन के यात्रियों को राहत मिलेगी
इसके चलते इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को रूठियाई जंक्शन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब नई समयसारिणी से दोनों ट्रेनों के बीच आवश्यक कनेक्टिविटी स्थापित हो सकेगी. इस बदलाव से इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को गुना, अशोकनगर, मुंगावली और बीना सहित आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी.