हॉकी के धुरंधरों की गुना में होगी धांसू एंट्री, जादुई स्टिक से खिलाड़ी दागेंगे हैरतअंगेज गोल
गुना के संजय स्टेडियम में 9 साल बाद लौटेगी हॉकी की चमक, 18 टीमें हॉकी टूर्नामेंट में दिखाएंगी दमखम, दर्शकों के शोर से गूंजेगा स्टेडियम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 3:26 PM IST
गुना: संजय स्टेडियम में 9 वर्ष बाद एक बार फिर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है. जिसमें संभाग और प्रदेश स्तर की 18 टीम भाग ले रही हैं. गुना में साल 1973 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में हॉकी कप का शुभारंभ किया गया था. यहां 70 से 80 के दशक में अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस संबंध में गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर होने वाले हॉकी प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी दी.
हॉकी प्रतियोगिता में ये टीमें होंगी शामिल
1. इंडियन बैंक चेन्नई
2. NCRA नॉर्दन सेंट्रल, रेलवे प्रयागराज यूपी
3. एफसीआई मुंबई, रेल कोच कपूरथला
4. भिवानी हॉस्टल हरियाणा
5. SCER रेलवे बिलासपुर
6. स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर
7. एफसीआई मुंबई
8. गुजरात इलेवन
9. WCR वेस्टर्न रेलवे कोटा राजस्थान
10. सैफई हॉस्टल इटावा उत्तर प्रदेश
11. रेलवे बॉयस भुसावल महाराष्ट्र
12. एक्जिलटर्ज हॉकी कोच्चि केरला
13. स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ
14. जिला हॉकी संघ ग्वालियर
15. मंदसौर हॉकी
16. अवंतिका उज्जैन
17. सागर
18. सिवनी
मुख्य अतिथि होंगे गोविंद सिंह राजपूत
गुना नगर पालिका इस बार भी पूर्व की भांति अपनी टीम टूर्नामेंट में उतारेगी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेगी. हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ में मुख्य अतिथि गोविंद सिंह राजपूत, विशिष्ट अतिथि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी टीम इंडिया के खिलाड़ी और वर्ष 1975 के वर्ल्ड कप विजेता अशोक ध्यानचंद भी मौजूद रहेंगे.
1971 में शुरू किया था हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन
इस संबंध में पूर्व संयोजक रहे सूर्यकांत जगताप ने बताया, "हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ 2 फरवरी से होगा, जो 8 फरवरी तक चलेगा. इस टूर्नामेंट में हमने 18 टीमों को इनवाइट किया है. साथ ही इसमें हमारी लोकल टीम भी है. इस बार आपको यहां बहुत शानदार हॉकी टूर्नामेंट देखने मिलेगा. हम 8 से 10 लोगों ने सन 1971-72 में एक समिति बनाई थी, तब हॉकी टूर्नामेंट करवाने के लिए बड़ी मुश्किल से 25 से 30 हजार रुपए एकत्रित हो पाए थे.
इतने कम रकम में टूर्नामेंट होना संभव नहीं था, फिर हमने नगरपालिका के पहले पार्षद सहयोग से टूर्नामेंट कराना प्रारम्भ किया था. पहला हॉकी टूर्नामेंट गुना के लाल परेड ग्राउंड पर खेला गया था. इसके बाद सन 1973 से संजय स्टेडियम में मैच होने शुरू हुए, जो लगातार अभी तक जारी हैं. पूरे देश से बड़ी बड़ी टीमें यहां खेलने आती हैं."