9 साल बाद गुना लौटा हॉकी का सुनहरा दौर, जादुई स्टिक से गोल पर गोल
गुना के मैदान पर हॉकी के धुरंधर बिखेर रहे अपना जलवा, जादुई स्टिक से गोल पर गोल करने का सिलसिला रहेगा लगातार जारी.
Published : February 5, 2026 at 11:15 AM IST
गुना: मध्य प्रदेश के गुना के संजय स्टेडियम में 2 फरवरी से शुरू हॉकी प्रतियोगिता में 18 प्रदेश और संभागों से आए खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरना प्रारंभ कर दिया है. यह प्रतियोगिता 8 फरवरी 2026 तक चलेगी. इस हॉकी प्रतियोगिता को गुना नगरपालिका की तरफ से 38वीं अखिल भारतीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में किया जा रहा है.
इस प्रतियोगिता की शुरुआत में मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद जो कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. आज गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने संजय स्टेडियम पहुंचकर सभी हॉकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की.
9 साल बाद गुना में हॉकी का चलन शुरु
इस संबंध में मुख्य अतिथि अशोक ध्यानचंद ने कहा कि, ''यह बहुत प्रसन्नता का विषय है क्योंकि मेरा भी जुड़ाव इस धरती और इस ग्राउंड से रहा है. गुना में जो हॉकी का प्रचलन था वो 9 साल बाद फिर शुरू हुआ है. इसके लिए में सभी नगरवासियों को ओर प्रशासनिक अधिकारियों को नेतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. उन्होंने इस हॉकी खेल को पुनः स्थापित किया है.''
हॉकी प्रतियोगिता में ये टीमें हुईं शामिल
1. इंडियन बैंक चेन्नई
2. NCRA नॉर्दन सेंट्रल, रेलवे प्रयागराज यूपी
3. एफसीआई मुंबई, रेल कोच कपूरथला
4. भिवानी हॉस्टल, हरियाणा
5. SCER रेलवे, बिलासपुर
6. स्पोर्ट्स हॉस्टल, बिलासपुर
7. एफसीआई, मुंबई
8. गुजरात इलेवन
9. WCR वेस्टर्न रेलवे कोटा, राजस्थान
10. सैफई हॉस्टल, इटावा उत्तर प्रदेश
11. रेलवे बॉयस, भुसावल महाराष्ट्र
12. एक्जिलटर्ज हॉकी, कोच्चि केरला
13. स्पोर्ट्स हॉस्टल, लखनऊ
14. जिला हॉकी संघ, ग्वालियर
15. मंदसौर हॉकी
16. अवंतिका उज्जैन
17. सागर
18. सिवनी
अभी तक इनके बीच हुई प्रतियोगिता
2 फरवरी- गुना/सागर (गुना ने सागर को तीन-एक से दी मात)
3 फरवरी
पहला मैच :-
सेंट्रल रेल्वे कोट v/s हॉकी संघ ग्वालियर
ग्वालियर 3-2 से विजय रहा विजय
दूसरा मैच
उज्जैन v /s नानापारा उत्तर प्रदेश
नानपारा ने उज्जैन को 2-1 से हराया
तीसरा मैच
गुना v/s स्पोर्ट्स हॉस्टल भोपाल
गुना ने स्पोर्ट्स भोपाल को 5-3 से हराया
4 फरवरी
पहला मैच
नागपुर V/s हॉकी हॉस्टल लखनऊ
लखनऊ ने नागपुर को 6-0 से हराया
दूसरा मैच
भिवानी हॉस्टल हरियाणा v/s गुजरात एलेवन
भिवानी ने गुजरात इलेवन को 4-2 से हराया
तीसरा मैच
विलासपुर हॉस्टल V/s हरदा
विलासपुर हॉस्टल ने हरदा को 10-00 से हराया
चौथा मैच
सैफई हॉस्टल उत्तर प्रदेश V/s रिपब्लिकन क्लब मुंबई
रिपब्लिकन क्लब मुंबई ने 3 - 1 सैफई हॉस्टल को हराया
5 फरवरी को खेले जायेंगे तीन मैच
ग्वालियर विरुद्ध भिवानी हरियाणा
नानपारा विरुद्ध नगर पालिका गुना
प्रयागराज हॉस्टल विरुद्ध बिलासपुर हॉस्टल खेला जाएगा.