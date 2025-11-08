कंटेनर की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े, 2 लोगों की मौत, दो गंभीर, बच्चे को खरोंच तक नहीं
गुना बायपास पर सिंगल लेन ही चालू रहने के कारण भीषण सड़क हादसा. कंटेनर और कार की आमने-सामने भिड़ंत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 6:30 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 6:40 PM IST
गुना : शनिवार सुबह गुना बायपास पर कंटेनर और कार की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हुई. इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों में से 2 की मौत हो गई. कार में सवार दो महिलाओं की हालत गंभीर है. ये परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव से उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा था.
डेढ़ साल का बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित
खास बात ये है कि कार के परखच्चे उड़ गए लेकिन उसमें सवार डेढ़ साल का बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है. उसे कोई चोट नहीं तक नहीं आई. कार नंबर (यूपी 78 ईएफ 9805) में 6 लोग सवार थे. इस हादसे में बालक कुंज शुक्ला (10 वर्ष), लालजी शुक्ला (55 वर्ष) की मौत हो गई. दीपा शुक्ला (उम्र 35),स्वाति शुक्ला (24 साल) गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है. वहीं, रीता शुक्ला घायल है. खास बात है कि मान्य शुक्ला (डेढ़ वर्ष) पूरी तरह से सुरक्षित है.
दो लोगों की मौके पर मौत
कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव ने बताया "हादसा शनिवार सुबह 11 बजे आरटीओ ऑफिस के पास हुआ. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है." बायपास पर चाय नाश्ता की दुकान चलाने वाले भैयालाल ने बताया "कार ग्वालियर तरफ से आ रही थी. ट्रक इंदौर तरफ से आ रहा था. दोनों की आमने-सामने भिड़े. कार की रफ्तार 70 के लगभग वहीं ट्रक की 40 से ऊपर थी."
बायपास पर पेचवर्क के कारण एक लेन बंद
गुना बायपास पर पेंचवर्क का काम चल रहा है. इसलिए एक तरफ की रोड ही चालू है. जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र रघुवंशी का कहना है "घटना के बाद इलाज के लिए 6 लोगों को लाया गया था. जिसमें एक की उम्र 50 के लगभग है. एक बालक सहित दोनों को मृत अवस्था में लाया गया था. एक बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है उसे कोई चोट नहीं आई. 2 महिलाओं की हालत गंभीर थी, उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है."
कार में सवार हादसे में घायल रीता शुक्ला ने बताया "हम लोग महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे थे. हम यूपी कासगंज के उन्नाव से आ रहे थे."