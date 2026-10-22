रुस से भारत पहुंचा मेडिकल छात्र सूरज का पार्थिव शरीर, शुक्रवार को होगा आंतिम संस्कार
रुस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र सूरज सैनी का हार्ट अटैक से निधन, गुरुवार रात पार्थिव शरीर पहुंच रहा राघौगढ़. रिपोर्ट एसके जोगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:29 PM IST
गुना: मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघौगढ़ निवासी छात्र सूरज सैनी का रूस में आकस्मिक निधन हो गया. सूरज रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ है. छात्र के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में प्रवास के दौरान उनसे सहायता की मांग की थी.
बता दें की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूरज बस स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़ा हुआ था इसी दौरान उसके सीने में अचानक तेज दर्द हुआ जिसे देखते हुए वहां मौजूद साथी लोगों ने उसको अस्पताल में एडमिट कराया अस्पताल में एडमिट होते से ही उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन सूरज सरवाइव नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया.
मॉस्को से दिल्ली पहुंच चुका है सूरज का पार्थिव शरीर
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर 16 अक्टूबर को अशोकनगर जिले आए हुए थे इसी दौरान सूरज के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री से मदद की गुहार लगाई थी जहां केंद्रीय मंत्री ने इलाज के लिए हर संभव मदद का प्रयास किया, लेकिन सूरज ने दम तोड़ दिया था. केंद्रीय मंत्री सिंधिया के प्रयासों से छात्र सूरज सैनी का पार्थिव शरीर मॉस्को से दिल्ली पहुंच चुका है.
शुक्रवार को होगा सूरज का अंतिम संस्कार
जिला प्रशासन गुना द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर राघौगढ़ लाने की व्यवस्था की गई है. पार्थिव शरीर को राघौगढ़ के लिए रवाना किया जा चुका है और गुरुवार की रात तक पहुंचने की संभावना है. वहीं, शुक्रवार की सुबह सूरज का अंतिम संस्कार किया जायेगा. सूरज सैनी के पिता राजकुमार सैनी नगरपालिका में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं.
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पहले भी मदद कर चुके हैं सिंधिया
बता दें कि इसके पहले भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिराजदित्य सिंधिया द्वारा गुना जिले की बेटी साक्षी ओझा के इलाज के लिए 14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी लेकिन दुर्भाग्य वश विगत दिनों साक्षी ओझा ने काफी लंबे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.