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रुस से भारत पहुंचा मेडिकल छात्र सूरज का पार्थिव शरीर, शुक्रवार को होगा आंतिम संस्कार

राघौगढ़ निवासी छात्र सूरज सैनी (फाइल तस्वीर) ( ETV Bharat )

गुना: मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघौगढ़ निवासी छात्र सूरज सैनी का रूस में आकस्मिक निधन हो गया. सूरज रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ है. छात्र के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में प्रवास के दौरान उनसे सहायता की मांग की थी.

बता दें की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूरज बस स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़ा हुआ था इसी दौरान उसके सीने में अचानक तेज दर्द हुआ जिसे देखते हुए वहां मौजूद साथी लोगों ने उसको अस्पताल में एडमिट कराया अस्पताल में एडमिट होते से ही उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन सूरज सरवाइव नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया.