राघोगढ़ की बेटी मानसी पेरिस से करेंगी सोशल साइंस में PHD, पिता हैं हेड कांस्टेबल
गुना के राघौगढ़ की मानसी वास्त्री फ्रांस की EHESS यूनिवर्सिटी से करेंगी पीएचडी. विधायक जयवर्धन सिंह ने किया सम्मानित. शिवकुमार जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 4:28 PM IST
गुना: राघौगढ़ तहसील की मानसी वास्त्री का चयन फ्रांस के EHESS पेरिस में हुआ है. पेरिस की इरेसमस यूनिवर्सिटी में मानसी का चयन सोशल साइंस से पीएचडी के लिए हुआ है. उनकी इस उपलब्धि के लिए गुना की राघौगढ़ विधानसभा के विधायक जयवर्धन सिंह ने उनके इस चयन पर उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. राघौगढ़ की रहने वाली मानसी वास्त्री के पिता पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं और उनकी मां गृहिणी हैं.
मानसी EHESS पेरिस से करेंगी पीएचडी
मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि रही है. उन्होंने विभिन्न संस्थानों में महत्वपूर्ण फील्ड वर्क और अध्ययन किया है. प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉ प्रमोद फेमियान के साथ भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े विषयों पर भी अध्ययन कर चुकी हैं.
इसके बाद उन्होंने पीएचडी के लिए विदेश की कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था. उनकी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है कि उन्हें यूरोप की प्रतिष्ठित EHESS पेरिस, इरेसमस यूनिवर्सिटी और UK की Lancaster University से पीएचडी के लिए ऑफर प्राप्त हुआ था. इन तीनों में से मानसी ने EHESS, पेरिस से पीएचडी करने का निर्णय लिया है.
विधायक जयवर्धन सिंह ने किया सम्मानित
विधायक जयवर्धन सिंह ने शनिवार को मानसी को सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, "राघौगढ़ की एक बेटी का पेरिस जाकर उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना हम सभी के लिए गौरव का विषय है. मानसी, आप जहां भी रहें, राघौगढ़ की मिट्टी, संस्कार और पहचान को अपने साथ लेकर आगे बढ़ें. हमें पूरा विश्वास है कि आप अपनी मेहनत और प्रतिभा से राघौगढ़ का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी."
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राघौगढ़ से बीए और गुना से की पीजी
मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा राघौगढ़ के सतसाई स्कूल से की है. वहीं बीए की डिग्री राघौगढ़ कॉलेज से की है. इसके बाद गुना के पीजी कॉलेज से एमए किया है.