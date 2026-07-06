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मध्य प्रदेश के पुजारियों की सरकार को दो टूक, 247 मंदिर की जमीन की नीलामी से आगबबूला संत समाज

गुना में सरकार के फैसले के खिलाफ संत-महंत, 247 पुजारियों को मिले नोटिस, माफी जमीनों को नीलाम करने पर जताया विरोध, बड़े आंदोलन की चेतावनी.

GUNA PRIEST SANT MAHANT PROTEST
मध्य प्रदेश में पुजारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 8:25 PM IST

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Updated : July 6, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
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गुना: सरकार द्वारा मठ-मंदिरों की माफी जमीनों को नीलाम किए जाने पर संत-महंतों और पुजारियों ने मोर्चा खोल दिया है. गुना में भुजरिया तालाब स्थित श्रीलक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में मठ, मंदिर, पुजारी और संघ की आपात बैठक आयोजित की गई. आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई.

247 मंदिरों के पुजारियों को भेजे नोटिस

पत्रकार वार्ता के दौरान महंत राघवेंद्र दास महाराज और पंडित लखन शास्त्री ने बताया कि "गुना के लगभग 247 मंदिरों के पुजारियों को अलग-अलग तिथियों के नोटिस प्राप्त हुए हैं. सरकार का कहना था कि सरकार प्राचीन मठ-मंदिरों से जुड़ी जमीनों को नीलाम करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है. जबकि ये जमीनें शासन की नहीं बल्कि प्राचीन काल में राजाओं और दानदाताओं द्वारा भगवान की सेवा-पूजा, मंदिरों के रखरखाव और पुजारियों के भरण-पोषण के लिए दान की गई थी.

यदि सरकार इन जमीनों पर अपना अधिकार मानती है, तो मंदिरों के पुजारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए. उन्हें नियमित वेतन, भत्ते और अन्य सभी शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि मंदिरों की व्यवस्था प्रभावित न हो.

गुना में पुजारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

पुजारियों ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार के फैसले के विरोध में गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर पुजारियों को संगठित किया जाएगा. इसके बाद भोपाल में बड़ा धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. यदि सरकार ने समय रहते इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी."

कांग्रेस का आरोप, अयोध्या-उज्जैन के बाद गुना पर नजर

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है. हाल ही में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा ने भाजपा सरकार पर मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि "राम मंदिर दान मामले और महाकाल लोक से जुड़े विवादों के बाद अब सरकार की नजर गुना जिले के मंदिरों की जमीनों पर है.

50 बीघा से ज्यादा की भूमि पर सरकार की नजर

कांग्रेस का आरोप है कि जिले के 247 सरकारी मंदिरों में से करीब 20 बड़े मंदिरों की 50 बीघा से अधिक भूमि पर सरकार और प्रशासन की नजर है. पार्टी का कहना है कि मंदिरों को दान में मिली जमीनों को प्रशासनिक नियंत्रण और नीलामी के माध्यम से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस ने इसे आस्था और सनातन पर हमला बताते हुए सरकार से इस संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है."

Last Updated : July 6, 2026 at 8:33 PM IST

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