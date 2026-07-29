अघोषित बिजली कटौती से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, राजगढ़ हाईवे ब्लॉक और गुना बस स्टैंड में हंगामा
गुना और राजगढ़ में बिजली गुल रहने से फूटा जनाक्रोश, ग्रामीणों ने राजगढ़ हाईवे को किया जाम. विधायक ने सीएम और मंत्री को लिखा पत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 4:06 PM IST
गुना: मध्य प्रदेश के गुना और राजगढ़ जिले में बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. घंटों तक अघोषित कटौती से परेशान ग्रामीणों ने राजगढ़ नेशनल हाईवे को जामकर जोरदार प्रदर्शन किया, इसके अलावा गुना के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में बस स्टेशन में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग मनमानी लोड शेडिंग और मेंटेनेंस के नाम पर कभी भी बिजली काट देता है. बारिश के मौसम में बिजली के बगैर जीना मुश्किल हो रहा है.
बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह को पत्र लिखकर समस्याओं के समाधान की अपील की है. इसके अलावा उन्होंने सीएम मोहन यादव, क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को पत्र लिखकर समस्याओं के समाधान की मांग की.
किसानों को आर्थिक क्षति की आशंका
किसानों को बेमौसम बारिश और खाद के गंभीर संकट से जूझना पड़ रहा है. सरकार द्वारा घोषित कृषि पंप लाईन से 10 घंटे की सप्लाई भी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द और सहित अन्य फसलों की सिंचाई बाधित हो रही है. जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होने की आशंका बढ़ गई है.
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जहरीले जीव जंतुओं के काटने का खतरा
सरकार द्वारा मेंटेनेंस एवं रात्रि में लोड सेटिंग के नाम पर कई घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है. भीषण गर्मी और उमस में ग्रामीणजन, छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं को कई प्रकार के कीट-मच्छरों के प्रकोप के कारण संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही रात्रि में अंधेरा रहने से सांप काटने एवं अन्य जहरीले जीव जंतुओं के काटने की घटनाएं सामने आ रही है. हाल ही में बमोरी विधानसभा क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय प्रकाश अहिरवार और 12 वर्षीय संजना सहरिया की सांप काटने से मौत हो गई है.