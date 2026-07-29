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अघोषित बिजली कटौती से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, राजगढ़ हाईवे ब्लॉक और गुना बस स्टैंड में हंगामा

राजगढ़ और गुना में अघोषित बिजली कटौती से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा ( IANS )