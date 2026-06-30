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गुना पुलिस का जलवा, CCTNS प्रणाली के सफल संचालन क्रियान्वयन में प्रदेश में दूसरा स्थान

सीसीटीएनएस के उत्कृष्ट कार्य में गुना पुलिस को प्रदेश में मिला द्वितीय स्थान ( ETV Bharat )