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गुना पुलिस का जलवा, CCTNS प्रणाली के सफल संचालन क्रियान्वयन में प्रदेश में दूसरा स्थान

तकनीक आधारित पुलिसिंग में गुना पुलिस का प्रदेशभर में परचम, सीसीटीएनएस के उत्कृष्ट कार्य में गुना पुलिस को प्रदेश में मिला द्वितीय स्थान.

MP AWARD OF EXELLENCE IN CCTNS 2026
सीसीटीएनएस के उत्कृष्ट कार्य में गुना पुलिस को प्रदेश में मिला द्वितीय स्थान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 5:36 PM IST

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गुना: गुना में पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग के माध्यम से अपराध नियंत्रण एवं विवेचना व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहा है. विशेष रूप से सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) के प्रभावी एवं सतत मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप गुना जिले ने वर्ष 2026 में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित करते हुए सीसीटीएनएस प्रणाली के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. यह गुना जिले के लिए गौरव की बात है.

दरअसल, गुना एसपी हितिका वासल द्वारा जिले में सीसीटीएनएस प्रणाली के प्रभावी संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय-समय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश प्रदान किए. उनके सतत पर्यवेक्षण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते जिले के सभी थानों में अपराध पंजीयन, विवेचना, अभिलेख संधारण तथा अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के डिजिटलीकरण का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से संपादित किया जा रहा है.

GUNA POLICE CCTNS AWARD 2026
तकनीक आधारित पुलिसिंग में गुना पुलिस का प्रदेशभर में परचम (ETV Bharat)

28 जून को भोपाल में मिला अवार्ड

इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिनांक 28 जून को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सेमीनार के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर (हाई कोर्ट मध्य प्रदेश) एवं मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना द्वारा गुना जिले के सीसीटीएनएस नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह सुमन को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया.

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इस संबंध में एसपी हितिका वासल ने बताया कि सीसीटीएनएस मामले में गुना पुलिस को मध्य प्रदेश में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये बहुत गर्व की बात है. इसमें हमारे जो सभी थानों के विवेचक हैं उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी. जिससे गुना जिले को द्वितीय पुरुस्कार प्राप्त हुआ है. आगे भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रथम स्थान प्राप्त करें. सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीओपी एवं एडिशनल एसपी के साथ में सभी विवेचकों का इसमें योगदान है ये पूरा टीमवर्क है."

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