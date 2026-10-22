BJP MLA पन्नालाल शाक्य ने सुनाया महाभारत का प्रसंग, किसे बताया धृतराष्ट्र और दुर्योधन?
बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने बगैर नाम लिए दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना. सनातन स्वाभिमान यात्रा को बताया फर्जी. शिवकुमार जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:27 PM IST
गुना : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर गुना के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने प्रेस वार्ता करके तंज कसा है. पन्नालाल शाक्य का कहना है "दिग्विजय सिंह को सनातन यात्रा शुरू करनी ही थी तो अजमेर या जावरा से करते." दिग्विजय सिंह का बगैर नाम लिए शाक्य ने कहा "ये महाभारत के धृतराष्ट्र व दुर्योधन की जोड़ी है. बेटे को सिंहासन सौंपने के लिए पिता किसी भी हद तक जा सकता है."
बेटे को सिंहासन पर बैठाने की तड़प
विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा "राजनीति में एक धृतराष्ट्र पैदा हुआ है, जो अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के लिए पदयात्रा कर रहा है. उज्जैन से शुरू हुई पदयात्रा की शुरुआत में किसी व्यक्ति ने स्वागत के तौर पर गमछा ओढ़ाया तो उन्होंने इसे वापस कर दिया. आपको गमछा ओढ़ने में इतनी ही परेशानी थी तो अपनी यात्रा की शुरुआत आपको जावरा से शुरू करना थी या फिर अजमेर से. यात्रा महाकाल से शुरू कर रहे हैं तो यह महाकाल का प्रसाद था, जिसका आपके द्वारा अपमान किया गया. यह अपमान महाकाल का है."
विदेशी शक्तियों के साथ साजिश करने का आरोप
विधायक पन्नालाल शाक्य ने कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के आरोपी को लेकर पूर्व नेताओं का उदाहरण देकर बताया "नितेश भारद्वाज, प्यारेलाल खंडेलवाल, सुनील जोशी जैसे नेता चुनाव लड़े तो क्या उस समय वोट चोरी नहीं हुई. आप हमेशा उन लोगों की बात कर रहे हो जो विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं. आपकी 80 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी तो अब तो अपने लाल को उसके हाल पर छोड़ दीजिए. पता चल जाएगा कि उसमें कितना दम है.अभी भी उसे उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हो."
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सत्ता से बाहर रहने पर तड़प रहे कुछ लोग
पन्नालाल शाक्य का कहना है "कई दशकों से राज किया. अब सिर्फ 10-12 साल से सत्ता से बाहर हैं तो बौखला गए हैं. बीमारी पुरानी है. इलाज हो चुका है. सर्जरी कर दी है. आगे देखते जाएं और भी क्या हो सकता है." रोड नहीं तो वोट नहीं मामले को लेकर शाक्य का कहना है "गुलाबगंज की सड़क को लेकर मैंने 4 माह पहले बता दिया था कि 10 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था. विधायक निधि से इतनी राशि खर्च करना संभव नहीं था. इसलिए सरकार ने इसके लिए फंड दिया. अब जल्द ही रोड डल जाएगी."