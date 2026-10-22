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BJP MLA पन्नालाल शाक्य ने सुनाया महाभारत का प्रसंग, किसे बताया धृतराष्ट्र और दुर्योधन?

दिग्विजय सिंह की यात्रा पर पन्नालाल शाक्य का निशाना ( ETV BHARAT )

गुना : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर गुना के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने प्रेस वार्ता करके तंज कसा है. पन्नालाल शाक्य का कहना है "दिग्विजय सिंह को सनातन यात्रा शुरू करनी ही थी तो अजमेर या जावरा से करते." दिग्विजय सिंह का बगैर नाम लिए शाक्य ने कहा "ये महाभारत के धृतराष्ट्र व दुर्योधन की जोड़ी है. बेटे को सिंहासन सौंपने के लिए पिता किसी भी हद तक जा सकता है."

बेटे को सिंहासन पर बैठाने की तड़प