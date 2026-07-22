नर्सिंग स्टूडेंट्स की नारेबाजी से गूंजा गुना कलेक्ट्रेट, न एग्जाम का पता और न स्कॉलरशिप का
हाथों में तख्तियां लेकर नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी समस्याएं गुना कलेक्टर को सुनाई. कॉलेज प्रबंधन की शिकायत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 5:40 PM IST
गुना : नर्सिंग स्टूडेंट्स हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्टर की जनसुनवाई में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने एग्जाम में हो रही देरी और स्कॉलरशिप नहीं मिलने की शिकायत की. कॉलेज प्रबंधन के मनमाने रवैया की शिकायत भी कलेक्टर से की गई. स्टूडेंट्स ने कलेक्टर को दिए आवेदन में कहा कि शैक्षणिक सत्र की परीक्षाएं लंबे समय से नहीं हुईं. उनका सत्र कई साल पीछे चल रहा है. इससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है.
कॉलेज पर भविष्य से खिलवाड़ का आरोप
स्टूडेंट्स ने बताया कि छात्रवृत्ति राशि भी नहीं मिल रही. गरीब स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं. उनकी समस्याओं पर कॉलेज प्रबंधन गंभीर नहीं है. कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता. कलेक्टर से मांग की गई कि संबंधित विश्वविद्यालय और विभाग को निर्देशित कर गुना जिले के नर्सिंग छात्रों की रुकी हुई परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित कराई जाएं. आर्थिक रूप से जूझ रहे विद्यार्थियों की रुकी हुई छात्रवृत्ति राशि का तुरंत भुगतान करवाया जाए. छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
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नर्सिंग स्टूडेंट्स ने आंदोलन की चेतावनी दी
नर्सिंग छात्राओं ने चेतावनी दी कि समय सीमा में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे. मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. बीते 3 साल से कई कॉलेजों की मान्यता पर संकट के बादल छाए रहे. मामला सीबीआई और हाई कोर्ट के बीच झूलता रहा. हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स को काफी राहत दी. लेकिन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के कारण कई सत्रों का एग्जाम नहीं हो सका.
कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 से 6 साल से नर्सिंग का कोर्स पूरा नहीं कर सके हैं. बगैर भौतिक सत्यापन के नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जाती रही. इसका खामियाजा हजारों स्टूडेंट्स भुगत चुके हैं. समस्याएं अभी भी पूरी तरीके से हल नहीं हो सकी हैं.