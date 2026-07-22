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नर्सिंग स्टूडेंट्स की नारेबाजी से गूंजा गुना कलेक्ट्रेट, न एग्जाम का पता और न स्कॉलरशिप का

गुना : नर्सिंग स्टूडेंट्स हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्टर की जनसुनवाई में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने एग्जाम में हो रही देरी और स्कॉलरशिप नहीं मिलने की शिकायत की. कॉलेज प्रबंधन के मनमाने रवैया की शिकायत भी कलेक्टर से की गई. स्टूडेंट्स ने कलेक्टर को दिए आवेदन में कहा कि शैक्षणिक सत्र की परीक्षाएं लंबे समय से नहीं हुईं. उनका सत्र कई साल पीछे चल रहा है. इससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है.

कॉलेज पर भविष्य से खिलवाड़ का आरोप

स्टूडेंट्स ने बताया कि छात्रवृत्ति राशि भी नहीं मिल रही. गरीब स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं. उनकी समस्याओं पर कॉलेज प्रबंधन गंभीर नहीं है. कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता. कलेक्टर से मांग की गई कि ​संबंधित विश्वविद्यालय और विभाग को निर्देशित कर गुना जिले के नर्सिंग छात्रों की रुकी हुई परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित कराई जाएं. आर्थिक रूप से जूझ रहे विद्यार्थियों की रुकी हुई छात्रवृत्ति राशि का तुरंत भुगतान करवाया जाए. छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.