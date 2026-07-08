ETV Bharat / state

गुना के बाजार में दिनदहाड़े 17 लाख की लूट, व्यापारी के कर्मचारी की आंखों में स्प्रे किया

लूट के शिकार युवक से बात करते ग्वालियर आईजी ( ETV BHARAT )

लूट की वारदात गुना के कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ने वाले निचला बाजार में सुबह 10:30 बजे की है. व्यापारी के कर्मचारी वासुदेव शर्मा का कहना है "मेरे पास सेठजी का पेमेंट था. इसे बैग में लेकर जा रहा था कि रास्ते में बदमाशों ने मेरी आंखों में स्प्रे किया और बैग छीन लिया. मैंने कुछ दूरी तक पीछा किया लेकिन आंखों में जलन होने से वह रुक गया."

गुना : शहर के निचला बाजार में बुधवार को दिनदहाड़े एक व्यापारी के कर्मचारी से बदमाशों ने 17 लाख रुपये लूट लिए. बीच शहर में इस वारदात से सनसनी फैल गई. पीड़ित व्यापारी का कर्मचारी राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है और गुना में किराये के मकान में रहता है. लूट की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर कई लोगों से पूछताछ की. आसपास के सीसीटीवी फुटेज जांचे. लेकिन पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी.

ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना ने मौका मुआयना कर बताया "पीड़ित युवक व्यापारी के यहां काम करते हैं. उन्होंने कल राजगढ़ जिले के पिछोर में किसी व्यापारी को धनिया बेची थी. इसी के 17 लाख रुपये मिले. युवक 17 लाख रुपये बैग में लेकर जा रहा था. इसी दौरान 3 बदमाश मोटरसाइकिल से आए ओर व्यापारी के कर्मचारी की आंखों में कोई स्प्रे कर दिया और बैग छीन लिया. पुलिस ने 6 टीमें घटित की हैं."

सीसीटीवी में कैद लुटेरे (ETV BHARAT)

"लूट की घटना को हर तरह से एनालाइसिस किया जा रहा है. बदमाशों का सुराग लगाने वाले को 30 हजार का पुरस्कार घोषित किया है. जो व्यक्ति इसकी सूचना देगा यदि उसका नाम गोपनीय रखना हो तो रखा जाएगा और ओपन करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं."

लूट के बाद मौके पर पहुंचे ग्वालियर आईजी (ETV BHARAT)

कई थ्योरी पर काम कर रही है पुलिस

पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि लुटेरों को ये सब पहले से पता होगा कि व्यापारी के कर्मचारी के पास कितनी नगदी रहती है. लूट की घटना के समय बाजार में काफी लोग होंगे. पुलिस ऐसे प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर लुटेरों का हुलिया जानने की कोशिश में जुटी है. गुना में दिनदहाड़े हुई लूट की इस वारदात से व्यापारियों में दहशत है. व्यापारियों ने पुलिस से जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ने की मांग की है.