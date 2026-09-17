गुना में अत्याधुनिक डाकघर तैयार, डिजिटल सेवाओं के साथ फाइनेंसियल सर्विस भी मिलेंगी
गुना में नए डाकघर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे. एक ही स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 2:10 PM IST
गुना : गुना में बनाए गए अत्याधुनिक डाकघर भवन का शुभारंभ केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को करेंगे. शाम 5 बजे नए डाकघर की सौगात शहरवासियों को मिलेगी. डाकघर भवन के बाहरी एवं आंतरिक स्वरूप को आधुनिक एवं आकर्षक बनाया गया है. नए डाकघर में लोगों को नई सुविधाएं मिलेगी.
एक ही स्थान पर सारी सेवाएं उपलब्ध
डाक विभाग के अनुसार "जन सेवा कनेक्ट " बहुउद्देशीय नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से लोगों को सारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की योजना है. यह युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं आम नागरिकों के लिये उपयोगी होगी. डाकघर भवन के बाहरी हिस्से का आधुनिक एवं आकर्षक स्वरूप, सुविधाजनक एवं बेहतर प्रवेश व्यवस्था, सुव्यवस्थित एवं आरामदायक ग्राहक प्रतीक्षा हॉल, आधुनिक सेवा काउंटर, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांगजनों के लिये खास सुविधा, डिजिटल एवं आधुनिक डाकसेवाओं के अनुरूप सुव्यवस्थित सर्विस जोन तैयार किए गए हैं.
डाक के साथ ही वित्तीय सेवाएं मिलेंगी
गुना प्रधान डाकघर का आधुनिकीकरण केवल भवन के सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि डाकघर को आधुनिक एवं नागरिक केंद्रित जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. आधुनिक सुविधाओं एवं बेहतर सेवा वातावरण के माध्यम से नागरिकों को स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल, पासपोर्ट तथा अन्य डाक एवं वित्तीय सेवायें अधिक सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है.
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उद्घाटन समारोह में ये लोग रहेंगे मौजूद
डाकघर के लोकार्पण कार्यक्रम में कैबिनेट गोविन्द सिंह राजपूत, गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविन्द धाकड़, नगर पालिका की अध्यक्षा सविता अरविन्द गुप्ता, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल विनीत माथुर, निदेशक डाक सेवाएं भोपाल आरएस रघुवंशी, सहायक निदेशक एसके पांडे एवं नरेन्द्र सविता, अधीक्षक डाकघर गुना ओपी चतुर्वेदी आदि मौजूद रहेंगे. ये जानकारी अधीक्षक डाकघर ओपी चतुर्वेदी ने दी.