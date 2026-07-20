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गुना पहाड़ी पर सालों से जलती अखंड ज्योत के रोपवे से होंगे दर्शन, विराजेंगे 111 फीट के श्रीराम

मंदिर का अयोध्या मंदिर से खास कनेक्शन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर का निर्माण देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री राम का जो अयोध्या में स्थित है, जिस वक्त इस मंदिर की नींव रखी गई थी. ठीक उसी समय इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. उस वक्त से लेकर आज तक इस मंदिर का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रभात जी द्वारा इस भव्य प्रतिमा को दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है.

गुना: मध्य प्रदेश के गुना शहर से कुछ ही दूरी पर सिद्ध स्थल श्री राम टेकरी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा बनाई जा रही है. इसकी लंबाई लगभग 111 फीट है. जिसका कार्य अंतिम रूप में चल रहा है जो जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को मिलेंगे. एक पंक्ति में तीन पहाड़ हैं. ये पहाड़ गुना शहर की सुंदरता को बढ़ाते हैं.

भक्तों को मिलेगी रोपवे की सुविधा

गुना के तीन पहाड़ियों के बीच बीच वाली पहाड़ी पर इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य चल रहा है. प्रतिमा पहाड़ियों पर बने होने के कारण भक्तों के लिए जल्द ही आने वाले समय में यहां रोपवे की सुविधा भी उनको मिलने वाली है. इस पहाड़ी पर लगभग 12 वर्षों से दिव्य ज्योति प्रज्वलित है जो निरंतर जलती रहती है इसके साथ यहां माता का मंदिर के साथ ही सिद्ध महाराज के दर्शन भी श्रद्धालुओं को करने के लिए मिलेंगे.

दावा है कि यह मध्य प्रदेश में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है. पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक बेहद खूबसूरत दृश्य यहां आपको देखने को मिल जाएंगे. इसकी सबसे बड़ी विशेषता पहाड़ी पर बने होने के कारण है. जहां आकर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं. इसके साथ ही एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के तौर पर यह तैयार किया जा रहा है.

विराजेंगे 111 के श्रीराम (ETV Bharat)

75 प्रतिशत काम हुआ पूरा

ईटीवी भारत की टीम से बात करते हुए मंदिर के संत श्री श्यामसुंदर दास महाराज जी बताते हैं कि, ''लगभग 13 वर्षों से मैं यहां पहाड़ी पर स्थित मंदिर में पुजारी हूं. पहले फेस पार्ट में लगभग 75% कार्य पूर्ण हो चुका है. सेकंड पार्ट में मूर्ति का मूर्त रूप दिया जाना बाकी है. जल्दी कार्य पूर्ण कर एक भव्य आयोजन किया जाएगा. जिसमें दूर-दूर से सभी संत महात्माओं को आमंत्रित किया जाएगा. उनकी उपस्थिति में इस भव्य प्रतिमा की पूजन अर्चन होगा.''