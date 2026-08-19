विधायक पन्नालाल के बिगड़े बोल, युद्ध में सिर्फ पुरुष ही मरते हैं महिलाएं नहीं, अब दे रहे सफाई
महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान, कार्यक्रम में बैठीं भाजपा की महिला विधायक ने टोका, फिर भी नहीं रुके. शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 12:29 PM IST
गुना: मध्य प्रदेश के गुना में विधायक पन्नालाल शाक्य के विवादित बयान से हड़कंप मच गया है. भाजपा विधायक पन्नालाल ने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे गुना की राजनीति फिर गर्मा गई है. पन्नालाल ने इतिहास के उदाहरण देते हुए दावा कर दिया कि युद्ध में सिर्फ पुरुष मारे जाते हैं और महिलाएं नहीं. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहने की कोशिश की कि सारे युद्ध महिलाओं की वजह से होते हैं. उनके भाषण के दौरान भाजपा की ही महिला विधायक ने उन्हें टोका भी दियास पर पन्नालाल नहीं रुके.
महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान
मामला गुना शहर की नानाखेड़ी मंडी में आयोजित बलराम महोत्सव 2026 का है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य मंच से संबोधन दिया जा रहा था. उन्होंने कहा, '' रामायण काल में रावण को उसके भाई ने बहुत समझाया कि पराई स्त्री को लाना मौत के सामान है. इसलिए उसे सह सम्मान वापस भेज दो लेकिन वो नहीं माना और युद्ध में कई लोग मरे.महाभारत में भी पांचाली के चक्कर में एक करोड़ आदमी मारे गए लेकिन महिला कोई नहीं मरी.'' इतना ही नहीं उन्होंने इतिहास का उदारण देते हुए ये तक कह दिया कि पृथ्वीराज चौहान ने कई सामंत मरवा दिए लेकिन कोई महिला नहीं मारी गई. इतना कहने पर चाचौंड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने मंच पर ही विधायक पन्नालाल शाक्य को रोक दिया और महिलाओं के प्रति बयान पर कड़ी आपत्ति जता दी.
फिर भी नहीं रुके पन्नालाल
चाचौड़ा विधायक प्रियंका ने आपत्ति जताते हुए कहा, '' भाई साहब गलत बात है ये. आप गलत कह रहे हैं. इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं.'' इसपर पन्नालाल ने इशारा करते हुए उन्हें बिठा दिया. पन्नालाल को मंच से महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी करता देख भाजपा विधायक प्रियंका आक्रोशित और असहज हो उठीं और उसे महिलाओं का अपमान बताया. इसके बाद दोनों विधायकों के बीच नोंकझोंक के वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गए.
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पन्नालाल ने दी सफाई
विवाद बढ़ता देख पन्नालाल ने मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा, '' बलराम महोत्सव में मैंने जो कहा है, उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है. मेरे कहने का मतलब था कि इतिहास में जिन लोगों ने महिलाओं का अपमान या अनादर किया, उसके परिणाम स्वरूप पुरुषों का पतन हुआ है.''