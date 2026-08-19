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विधायक पन्नालाल के बिगड़े बोल, युद्ध में सिर्फ पुरुष ही मरते हैं महिलाएं नहीं, अब दे रहे सफाई

गुना: मध्य प्रदेश के गुना में विधायक पन्नालाल शाक्य के विवादित बयान से हड़कंप मच गया है. भाजपा विधायक पन्नालाल ने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे गुना की राजनीति फिर गर्मा गई है. पन्नालाल ने इतिहास के उदाहरण देते हुए दावा कर दिया कि युद्ध में सिर्फ पुरुष मारे जाते हैं और महिलाएं नहीं. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहने की कोशिश की कि सारे युद्ध महिलाओं की वजह से होते हैं. उनके भाषण के दौरान भाजपा की ही महिला विधायक ने उन्हें टोका भी दियास पर पन्नालाल नहीं रुके.

महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान

मामला गुना शहर की नानाखेड़ी मंडी में आयोजित बलराम महोत्सव 2026 का है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य मंच से संबोधन दिया जा रहा था. उन्होंने कहा, '' रामायण काल में रावण को उसके भाई ने बहुत समझाया कि पराई स्त्री को लाना मौत के सामान है. इसलिए उसे सह सम्मान वापस भेज दो लेकिन वो नहीं माना और युद्ध में कई लोग मरे.महाभारत में भी पांचाली के चक्कर में एक करोड़ आदमी मारे गए लेकिन महिला कोई नहीं मरी.'' इतना ही नहीं उन्होंने इतिहास का उदारण देते हुए ये तक कह दिया कि पृथ्वीराज चौहान ने कई सामंत मरवा दिए लेकिन कोई महिला नहीं मारी गई. इतना कहने पर चाचौंड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने मंच पर ही विधायक पन्नालाल शाक्य को रोक दिया और महिलाओं के प्रति बयान पर कड़ी आपत्ति जता दी.