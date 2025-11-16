ETV Bharat / state

गुना से लापता नाबालिग पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिली, 2 महीने से थी गायब

गुना: रुठियाई थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है. लापता लड़की की मां ने 9 सितंबर 2025 को थाने में बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 7-8 सितंबर की रात उसकी 17 वर्षीय बेटी लापता हो गई. पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही थी और अब करीब 2 महीने बाद पुलिस लापता लड़की को गुना से लगभग 1000 किमी दूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास से दस्तयाब किया है.

लापता लड़की के माता के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से ली. गुना एसपी अंकित सोनी, राघौगढ़ थाना प्रभारी और परिवीक्षाधीन डीएसपी आनंद कुमार राय की टीम ने लगातार उसे ढूंढने का प्रयास जारी रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली. जिसके बाद राघौगढ़ थाने की कमान संभाल रहे डीएसपी आनंद राय ने मुखबिरों को हर जगह सक्रिय किया.

गुना पुलिस के सक्रियता के कारण लगभग 2 माह के बाद किशोरी को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीकी क्षेत्र में होने की जानकारी लगी. जिसके बाद राघौगढ़ थाने से पुलिस की एक टीम जैसलमेर के लिए रवाना हुई. जहां, पाकिस्तान बॉर्डर के पास से नाबालिग को सुरक्षित गुना लेकर पहुंचे. जिसके बाद किशोरी को बाल कल्‍याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया. समिति की अध्‍यक्ष नीरू शर्मा और अन्य सदस्यों ने आवश्यक कार्रवाई के बाद किशोरी को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

इंस्टाग्राम आईडी से मिली लोकेशन

इस संबंध में राघौगढ़ डीएसपी आनंद राय ने बताया कि "लोकल से हम लोगों ने जानकारी जुटाई, लेकिन हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिल नहीं पा रहा था. फिर हमें इंस्टाग्राम आईडी की सूचना मिली, जिसकी जानकारी हमने साइबर सेल को दी. साइबर सेल ने नाबालिग के लोकेशन की जानकारी दी, तो हमने टीम वहां रवाना की और 13 नवंबर 2025 को जिला जैसलमेर के बड़ाबाग से ये नाबालिग को दस्तयाब किया." वहीं, सीएसपी प्रियंका मिश्रा ने बताया कि इस मामले में विवेचना जारी है, नाबालिग कैसे जैसलमेर पहुंची इसकी जांच की जा रही है."