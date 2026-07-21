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गुना के 5 सिद्ध व चमत्कारी हनुमानजी के मंदिर, दर्शन मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति!

गुना में कई ऐसे प्राचीन सिद्ध स्थल और मंदिर हैं जो बेहद चमत्कारिक हैं. यहां साधु-संतों ने वर्षों साधना की.

Guna Miraculous Temples
गुना के 5 सिद्ध व चमत्कारी हनुमानजी के मंदिर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 3:34 PM IST

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गुना : गुना जिले में 5 प्राचीन हनुमान मंदिर हैं, जो काफी चमत्कारी माने जाते हैं. ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं. श्री प्राचीन हनुमान मंदिर टेकरी सरकार के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं. टेकरी सरकार के दर पर रोजाना हजारों श्रद्धालु शीश झुकाने पहुंचते हैं. कई भक्त ऐसे हैं, जिनकी दिन की शुरुआत टेकरी सरकार के नाम से होती है. यह मंदिर गुना शहर से कुछ ही दूरी पहाड़ी पर स्थित हैं. मंदिर स्वयंभू श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान हैं. यह मंदिर महाभारत काल का है. यहां कई साधु-संतों ने तपस्या की. इसलिए इसको सिद्ध स्थल भी कहा जाता है.

मंशापूर्ण हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा

गुना से 7 किलोमीटर दूर आरोन बायपास पर हनुमान जी महाराज का मंदिर मारुति राज बालाजी के नाम से मशहूर है. यह मंदिर 118 साल पहले बना था. झांसी के लक्ष्मी नारायण द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था. मंदिर में एक साथ दो हनुमान जी महाराज की मूर्तियां विराजमान हैं, जो पहले युवा दर्शन के साथ और फिर बाल स्वरूप का दर्शन देते हैं. गुना से 15 किलोमीटर दूर अरुण रोड पर बना सिद्ध मंदिर मंशापूर्ण बालाजी के नाम से बेहद मशहूर है. यहां हनुमान जी की प्रतिमा स्वयंभू है. कई भक्तों की मन्नत पूरी होने पर इन्हें मंशापूर्ण के नाम से जाना जाता है. इन्हें दुहाई सरकार भी कहा जाता है.

Guna Miraculous Temples
हनुमान जी के 5 स्वरूपों के एक साथ दर्शन (ETV BHARAT)

हनुमान जी के 5 स्वरूपों के एक साथ दर्शन

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मारुति राज बाला जी मंदिर के दर्शन करें (ETV BHARAT)

गुना से 7 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ किला परिसर में 800 साल पुराना 12वीं शताब्दी का प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां बालाजी का मुख तिरछा है. इस मंदिर को लेकर कई सारी किवदंती हैं. कहा जाता है कि राजा जयसिंह राजपूत हनुमान जी के परम भक्त थे. पूजा और तपस्या से प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन हनुमानजी ने दिए थे. गुना शहर के विवेक कॉलोनी में स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर शहर का एक ऐसा मंदिर है, जो काफी सिद्ध माना जाता है. यहां हनुमान जी के 5 दिव्य स्वरूपों के एक साथ दर्शन मिलते हैं.

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