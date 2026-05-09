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गुना में सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे मोहन यादव, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मिलेंगे अवसर

गुना के मावन में होगा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास, लगभग 32 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1059 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा सीमेंट प्लांट.

GUNA CEMENT PLANT FOUNDATION STONE
गुना में सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:50 PM IST

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गुना: ग्राम मावन में बनने जा रहे अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम रविवार 10 मई को आयोजित होगा. जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे. वहीं, इस दौरान अडानी समूह से गौतम अडानी के पुत्र करण अडानी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित कई नेता और बड़ी औद्योगिक हस्तियां गुना में शिरकत करेंगी.

सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना

ग्राम मावन में लगभग 32 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1059 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा. पहले चरण में स्थापित होने वाली यूनिट की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता लगभग 5500 टन होगी. इस परियोजना से करीब 1 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण की यूनिट तैयार होने के बाद अगले चरण में लगभग इतनी ही लागत से दूसरी यूनिट स्थापित की जाएगी. जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी.

32 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1059 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा सीमेंट प्लांट (ETV Bharat)

भारी वाहनों की बढ़ेगी आवाजाही, प्रशासन के लिए चुनौती

इस प्लांट में सीमेंट निर्माण की पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि यहां ग्राइंडिंग और पैकेजिंग यूनिट संचालित की जाएगी. तैयार क्लिंकर बाहर से लाया जाएगा, जिसे यहां जिप्सम और अन्य सामग्री के साथ प्रोसेस कर सीमेंट तैयार किया जाएगा. इसके बाद उसी प्लांट में उसकी पैकेजिंग की जाएगी.

प्रशासन का दावा है कि यह यूनिट पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगी. क्योंकि इसमें भारी स्तर पर कोयला जलाने जैसी प्रक्रिया नहीं होगी. लेकिन प्लांट शुरू होने के बाद क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है. जिसे लेकर यातायात प्रबंधन भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा, "गुना जिले के लिए 10 तारीख भाजपा के इतिहास में दर्ज होने जा रही है. 1000 करोड़ से अधिक की सौगात गुना विधानसभा को दी जा रही है, इससे सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं."

इस संबंध में गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया, "मावन में सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाएगा. जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अडानी ग्रुप के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन किया जाएगा."

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