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गुना में लगा रोजगार का जैकपॉट, गूंजेगी मशीनों की आवाज, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री देगी 1,500 नौकरियां

गुना में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का मुख्यमंत्री मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शिलान्यास, मिलेंगे 1500 नौकरियां.

GUNA CEMENT PLANT FOUNDATION STONE
गुना में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 8:39 AM IST

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Updated : May 11, 2026 at 9:24 AM IST

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गुना: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को गुना जिले के ग्राम मावन में बनने जा रहे 4 मिलियन टन कैपेसिटी वाले सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अडाणी ग्रुप के प्रणव अडाणी सहित कई लोग मौजूद रहे. मोहन यादव ने कहा कि, ''यह इलाका समय के साथ बदल गया है.'' उन्होंने याद दिलाया कि, यह कभी सिर्फ गोलियों की आवाज़ के लिए जाना जाता था, अब मशीनों की आवाजें गूंजेंगी. सीएम मोहन यादव ने कहा कि, ''अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट द्वारा 1,059 करोड़ रुपये की लागत से लगाई जाने वाली इस फैक्ट्री में 1,500 लोगों को नौकरी मिलेगी.''

गुना में एक नए युग की शुरुआत
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1059 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया. इसके अलावा गुना को करीब 130 करोड़ रुपये की लागत के 144 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण की घोषणा भी मंच से की गई. इस प्रकार जिले को कुल 1189 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी गई. उन्होंने कहा कि, ''डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज जरूरी है, और गुना में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है.''

अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री देगी 1,500 नौकरियां (ETV Bharat)

उन्होंने इस मौके पर लगभग 130 करोड़ रुपये के 144 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया. मोहन यादव ने कहा कि, ''गुना का धनिया, गुलाब और लोग कमाल के हैं. पहले गुना-ग्वालियर-चंबल में सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब से डेवलपमेंट का झंडा लहराना शुरू हुआ है, समय बदल गया है.'' मोहन यादव ने कहा कि, PM नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पूरा देश बदल रहा है और भारत आज दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है.''

किसानों की जमीन की चार गुना कीमत देंगे
मोहन यादव ने कहा कि, "यह साल किसान कल्याण का साल है इसलिए, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अगर हम किसानों से जमीन लेते हैं, तो हम उन्हें मार्केट प्राइस से चार गुना ज्यादा कीमत देंगे. हम उन्हें डेवलपमेंट पार्टनर बनाएंगे. प्लांट में 40 लाख मीट्रिक टन सीमेंट बनेगा और 1,500 लोगों को नौकरी मिलेगी. यह सिर्फ पहला फ़ेज़ है, और भविष्य में और भी फ़ायदे होंगे.''

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कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

सिंधिया ने की मोहन यादव की तारीफ
इस इवेंट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ''आज का दिन गुना के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. सबसे पहले मैं बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत के लिए लोगों को सलाम करता हूं. गंगोत्री से गंगासागर तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डेवलप्ड इंडिया 2047 का विज़न शुरू हो गया है. पीएम मोदी की तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव भी विकास का झंडा उठाए हुए हैं. ढाई साल में उन्होंने हर ज़िले को नेशनल लेवल पर लाने की कोशिश की है.''

बदरवास में 1800 महिलाओं को नौकरी मिलेगी
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मोहन यादव ने इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में रेड-टेपिज़्म को रेड-कार्पेट वेलकम में बदल दिया है. गुना सीमेंट प्लांट उम्मीद की एक नई किरण है. सिंधिया ने कहा, ''भविष्य में बदरवास में 1,800 महिलाओं को नौकरी मिलेगी. 600 सिलाई यूनिट बनाई जाएंगी. अडानी 2,500 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से एक डिफेंस यूनिट भी लगाएगा.''

MP ADANI GROUP CEMENT PLANT
गुना में मोहन यादव का हुआ भव्य स्वागत (ETV Bharat)

2028 तक पलहा फेज चालू होने का टारगेट
अडानी ग्रुप के प्रणव अडानी ने कहा कि, ''मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास में नई रफ़्तार पकड़ी है. सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और रोज़गार पर ध्यान दे रही है.'' उन्होंने सिंधिया के सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया.'' उन्होंने कहा कि, ''गुना प्लांट दो फेज में पूरा होगा, जिसका पहला फेज 2028 तक चालू होने का टारगेट है. समय के साथ यह प्रोजेक्ट राज्य के खजाने में 6,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का योगदान देगा.''

अडाणी ग्रुप के प्रणव अडाणी ने अपने संबोधन में कहा कि, ''मावन में बनने वाली यह सीमेंट फैक्ट्री गुना के युवाओं के भविष्य में निवेश है. जिससे उन्हें सम्मानजनक रोजगार और बेहतर जीवन मिलेगा. 32 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाली इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 2×2 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी. फैक्ट्री से लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष और 1000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, वहीं शासन को हर वर्ष करीब 160 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व की प्राप्ति होगी.''

सिंधिया ने रखी मोहन यादव के सामने मांगे
सिंधिया ने कहा, ''कई वर्षों के मंथन के बाद अब सीमेंट फैक्ट्री के रूप में अमृत निकला है, जो क्षेत्र के विकास और रोजगार का आधार बनेगा.'' सिंधिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष जिले की विभिन्न महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं. उन्होंने 12 किलोमीटर लंबी गुनिया नदी के संपूर्ण जीर्णोद्धार की मांग की, ताकि बारिश के समय शहर को बाढ़ की समस्या से राहत मिल सके. इसके अलावा पार्वती नदी पर लक्ष्मण कोटरा मार्ग के लिए पुल निर्माण, भुजरिया तालाब के जीर्णोद्धार, बमोरी में सब डिवीजन तथा म्याना में नवीन तहसील प्रारंभ करने की मांग भी रखी. मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को सहर्ष स्वीकार करते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया.

'मध्य प्रदेश बनेगी देश की दूध राजधानी'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि, ''गुना गुणवान लोगों का शहर है और यहां की जनता ने जिस आत्मीयता से स्वागत किया, उससे ऐसा लगा मानो होली और दीपावली एक साथ मनाई जा रही हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के आने से गुना में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी और आने वाले वर्षों में यहां विकास का नया दौर दिखाई देगा. मध्य प्रदेश को देश की दूध राजधानी बनाने की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है.''

Last Updated : May 11, 2026 at 9:24 AM IST

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