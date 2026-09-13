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गुना के मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर में दो प्रतिमाएं, मूषक पर सवार बप्पा, भक्तों की मुराद होती है पूरी

गुना सहित पूरे प्रदेश में प्राचीन गणेश मंदिरों में पूजन-अर्चन की तैयारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. गुना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर आरोन वायपास रोड अति प्राचीन मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर है, जो अपने अद्भुत विग्रह के लिए गुना सहित आसपास के जिलों में जाना जाता है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धा अनुसार पूजन कर भगवान गणेश के दर्शन करते हैं.

गुना: देश भर में 14 सितंबर से शुरू हो रहे गणेश उत्सव की धूम मची हुई है. सोमवार से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव में जगह-जगह प्राचीन मंदिरों में साज-सज्जा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है. बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं में इस उत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. जगह-जगह गणेश पंडाल की तैयारियां अंतिम दौर में हैं.

एक साथ दो गणेश प्रतिमाएं विराजमान

प्राचीन मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर गुना जिले का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसके लगभग 1 हजार साल पुराना होने का दावा किया जा रहा है. मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक साथ दो गणेश प्रतिमाएं विराजमान हैं. एक काफी प्राचीन है तो दूसरी प्रतिमा का स्वरूप मुंबई के सिद्धि विनायक जैसा दर्शाया गया है.

आरटीआई एक्टिविस्ट का चौंकाने वाला खुलासा

समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल जैन बताते हैं कि, ''यह मंदिर 1600 से 1700 शताब्दी के बीच का है. आज यह क्षेत्र बजरंगगढ़ के नाम से मशहूर है. इससे पहले यह गांव मूसागढ़ के नाम से मशहूर था. किले के नीचे की बसाहट को बजरंगगढ़ कहा जाता है. जबकि किले का नाम जयगढ़ हुआ करता था.''

विवाह से संबंधित समस्या चुटकी में होती है दूर

वहीं, मंदिर के पुजारी वेंकटेश भार्गव ने बताया, "लगातार तीन पीढियों से हम मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं. इससे पहले हमारे दादाजी और पिताजी ने मंदिर की सेवा की है, आज यह सौभाग्य हमको मिला है. संकट चतुर्थी पर नारियलों से विशेष यज्ञ किया जाता है. ऐसे व्यक्ति जिनके विवाह में वाइन उत्पन्न होता है उनके लिए 51 या 108 हल्दी की माला गणेश जी को अर्पण करने से उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं."

भक्तों की होती है सारी मन्नत पूरी (ETV Bharat)

मंदिर में अद्भुत विग्रह

आपने अक्सर देखा होगा की गणेश जी का मूषक उनके बगल में विराजमान होता है, लेकिन इस गणेश प्रतिभा में गणेश जी मूषक के ऊपर सवार हैं. यहां गणेश जी की अपनी अलग-अलग भुज में कहीं लड्डू तो कहीं कॉल दंड तो कहीं फरसा और अंतिम में रुद्राक्ष की माला धारण लिए हुए चंद्रमा विराजमान है. गणेश जी के मस्तक पर सर्प विराजमान है.

मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव या अष्टमी जैसे प्रमुख दिनों में दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और भगवान गणेश से मनोकामना करते हैं. यह मंदिर इसलिए भी विशेष है, क्योंकि कई लड़के लड़कियां जो अपने विवाह में आने वाली अर्चना को लेकर यहां दर्शन के लिए आते हैं और पूजन अर्चन करते हैं जिससे उनके विवाह में आने वाली सभी बधायें इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती हैं.