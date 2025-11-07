ETV Bharat / state

गुना में विराजमान हैं मंशापूर्ण वक्र गणेश, मोदक का भोग लगाने से मुराद पूरी होने की है मान्यता

गुना से महज 7 किमी दूर है मंशापूर्ण वक्र गणेश का मंदिर. 1000 साल पुराने इस मंदिर में लगता है मोदक का भोग.

GUNA MANSHAPURNA GANESH TEMPLE
1000 साल पुराना है मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 6:03 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 6:10 PM IST

गुना: मध्य प्रदेश के गुना जिले में दार्शनिक स्थलों का इतिहास बहुत ही पुराना है. यहां ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. ऐसा ही एक मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर आरोन रोड पर स्थित है, जिसकी गुना शहर से महज दूरी 7 किमी है. यहां आने के लिए श्रद्धालुओं को ज्यादा समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता. गुना बस स्टैंड से यहां आने के लिए बजरगढ़ से पहले आरोन बायपास के लिए अपना रूट बदलना पड़ेगा और उन्हें मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर के दर्शन हो जायेंगे. ऐसी मान्यता है कि यहां अपनी मुराद पूरी कराने के लिए मोदक का भोग लगाना जरूरी है.

1000 साल पुराना है मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर

मंशापूर्ण वक्र गणेश मंदिर के पुजारी गोविंद भार्गव बताते हैं कि "ये 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है. इनके चारों तरफ चारों दिशाओं में गणपति जी हैं और ये वक्र गणेश केंद्र बिंदु में बैठे हैं. ये वक्र गणेश इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वक्र हैं और इनकी सूंड बाएं तरफ है. और तीसरा कारण ये एक हाथ से मोदक ग्रहण कर रहे हैं यानि लड्डू खा रहे हैं. इनके माथे के ऊपर कुंडली मारकर सर्प बैठा हुआ है."

मोदक का भोग लगाने से मुराद पूरी होने की है मान्यता (ETV Bharat)

'श्मशान की जलती चिता पर पड़ती है वक्र दृष्टि'

पुजारी गोविंद भार्गव बताते हैं कि "इनके सामने श्मशान है जब चिता जलती है तो इनकी दृष्टि सीधे उस चिता पर पड़ती है. पूर्वजों ने बताया कि ये यहां स्वंय प्रकट हुए थे इन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है. ये आधे मूषक पर बैठे हुए और आधे पद्मासन में बैठे हैं. इनके बाएं तरफ सिद्धि विनायक गणेशजी बैठे हुए हैं. जिनका एक मंदिर मुंबई में है उनकी जैसी ही प्रतिमा है. सिद्धि विनायक की सूंड दांयी ओर है. ये कमल पर बैठे हुए हैं. ये जमीन में दबे हुए थे और उन्हें निकालकर यहां विराजित किया गया है."

बगैर लड्डू प्रसाद के दर्शन अधूरे (ETV Bharat)

'बगैर मोदक प्रसाद के दर्शन अधूरे'

पुजारी गोविंद भार्गव बताते हैं कि "बगैर प्रसाद के यहां दर्शन अधूरे हैं. यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मोदक लेकर आना जरूरी है, ऐसा करने से भोग लगाने से उनकी मुराद पूरी हो जाती ओर उन्हें रास्ता मिल जाता है. अगर आपको यहां मनोकामना पूर्ण करना है तो लड्डू का भोग लगाना जरुरी है अन्यथा आपकी मनोकामना पूर्ण होने में समय लगता है.

गुना शहर से 7 किमी दूर है मंशापूर्ण गणेश मंदिर (ETV Bharat)

'मंदिर में सर्प करने आते हैं दर्शन'

पुजारी गोविंद भार्गव बताते हैं कि "आज भी वक्र गणेश मंदिर में सर्प दर्शन करने आते हैं. यदि कोई उन्हें देख ले तो फिर वो भक्त इस मंदिर में 1 से 2 महीनों तक इनके दर्शन करने नहीं आता क्योंकि उनका रूप इतना रौद्र होता है कि देखने वाले को वो रात में स्वप्न में भी फुंफकार मारते हुए नजर आते हैं."

