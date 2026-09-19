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'अगली बार वोट मांगने आए तो', सुनते ही शख्स पर तमतमाए सिंधिया, मेरे से इस भाषा में बात मत करना

सड़कों की समस्या पर शिकायत करने वाले युवक पर भड़के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, दी ऐसी भाषा दोबारा उपयोग न करने की नसीहत.

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शिकायत करने वाले युवक पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat/ X Image @JM_Scindia)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
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गुना: क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चार दिवसीय दौरे पर चल रहे हैं. वह कहीं किसान तो कहीं जनता के बीच जा रहे हैं. हालांकि इस दौरान उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है. शुक्रवार को वे बरखेड़ा गिर्द में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में पहुंचे थे. वहां से वापस लौटने के बाद एक किसान ने उनको वोट न देने की बात कह दी. जिस पर मंत्री भड़क गए. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें सिंधिया शख्स को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

युवक ने कही वोट न देने की बात, भड़के सिंधिया

शहर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर एक आवेदक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी के करीब पहुंचा. कहने लगा, ''निवेदन है आपसे इस कार्य को जल्दी कर दीजिए. नहीं तो अगर आप इस बार हमसे वोट मांगने आए तो हम आपको वोट नहीं देंगे.'' इतना सुनते ही मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आग बबूला हो गए और कहा कि, ''यह भाषा आप मेरे साथ उपयोग नहीं करना. आपने मेरे को आवेदन दिया है, मेरी जिम्मेदारी है इस पर कार्य करने की.''

ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो आया सामने (ETV Bharat)

गुना में खस्ताहाल हैं सड़कें

बता दें कि, गुना शहर में सड़कों की हालत गंभीर है. सड़कें इतनी खस्ताहाल हैं कि लोगों का चलना दूभर हो रहा है. साथ ही बारिश के समय में लोग काफी परेशान हो रहे हैं. यह पूरा मामला कैंट क्षेत्र का है. जिस समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला यहां से गुजर रहा था, तो वहां के नागरिकों ने इस समस्या को केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के समक्ष रखा. समस्या इतनी गंभीर थी कि आने वाले चुनाव में वोट न देने की धमकी देने तक उतारू हो गए.

नेताओं को करना पड़ रहा विरोध का सामना

सिंधिया का कहना है कि, हमारी सरकार सड़कों सहित हर समस्या को लेकर गंभीर है. उन्होंने अधिकारियों को काम में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए. बता दें कि अभी हाल ही में 30 करोड़ रुपए की सौगात केंद्रीय मंत्री द्वारा गुना जिले को दी गई लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुना के 37 वार्डों में जनता साफ सफाई और सड़कों की खस्ताहाल स्थिति से परेशान है. इसीलिए नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

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