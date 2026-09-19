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'अगली बार वोट मांगने आए तो', सुनते ही शख्स पर तमतमाए सिंधिया, मेरे से इस भाषा में बात मत करना

शिकायत करने वाले युवक पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया ( ETV Bharat/ X Image @JM_Scindia )