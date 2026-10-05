मां के हाथ की कचौरी खाने लगती है भीड़, एक मिनट बंद नहीं होती गैस, कभी कस्टमर को तरसीं
गुना में मां के हाथ की कचौरी खाने दूर-दूर से आ रहे लोग, दिनभर लगी रहती है कस्टमर की भीड़, हर कोई स्वाद का दीवाना, कभी कस्टमर को तरसती थीं ममता यादव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 4:23 PM IST
गुना: हमारा देश व्यंजनों और स्वाद को लेकर दुनिया भर में फेमस है, लेकिन ज्यादातर लोग मशहूर हो चुके दुकानों और रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जबकि कई छोटे-छोटे ऐसे भी स्टॉल और दुकानें होती हैं, जहां के नाश्ते या खाने का अलग ही स्वाद होता है. कुछ ऐसा ही स्वाद गुना में मां के हाथ की कचौरी में भी मिलता है, लेकिन एक समय था, जब इस छोटी सी दुकान में हाथ की उंगलियों पर गिनने के बराबर कस्टमर पहुंचते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने वो कर दिखाया जो इस महिला ने सपने में भी सोचा नहीं था. एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने इस महिला की मानो जिंदगी ही बदल दी हो.
सोशल मीडिया ने बढ़ाए महिला के दुकान में कस्टमर
जी हां हम बात कर रहे हैं, गुना की रहने वाली ममता यादव की. जिनकी कढ़ी कचौरी और चाय फेमस है. इनके हाथों में ऐसा स्वाद है, दुकान पर सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती है. जबकि कुछ साल पहले तक इस दुकान में नाम मात्र के कस्टमर आते थे, लेकिन एक दिन 'भुख्खड़ बडी' नाम से सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर इस महिला की दुकान पर पहुंची और उसने इसका प्रमोशन किया और कचौरी की तारीफ की. जिसके बाद महिला के दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ गई.
लगातार आते रहते हैं कस्टमर
पहले जहां महिला जल्दी दुकान बंद कर देती थी, वहीं अब अगर वह रात 12 बजे तक भी दुकान खोलकर रखती है, तो भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती. ममता यादव की माने तो कुछ दिन पहले ही उसने बड़ी कड़ाही खरीदी थी, लेकिन अब वह भी छोटी पड़ रही है. सुबह से कड़ाही चूल्हे पर चढ़ती है, तो गैस बंद नहीं हो पाती है. सुबह 6 बजे से दुकान खुल जाती है, जो रात करीब 8 बजे तक चलती है.
खाटू श्याम में कचौरी खाने के बाद आया दुकान खोलने का आइडिया
अपनी दुकान को लेकर ममता यादव बताती हैं कि "उन्होंने साल 2023 में यह दुकान खोली थी. इसके पहले वो टिफिन सेंटर चलाती थीं, तब उनके पति टिफिन पहुंचाते थे, लेकिन पति को मृत्यु के बाद टिफिन सेंटर बंद करना पड़ा. ममता कहती हैं उन्हें कचौरी की दुकान खोलने का आइडिया खाटू श्याम जी से आया है, जब वे वहां गई थीं, तो उन्होंने कचौरी खाई तो उसका स्वाद अच्छा लगा, तो सोचा वह भी ऐसी दुकान खोल सकती हैं. फिर आने के बाद महिला ने कढ़ी कचौरी और चाय की दुकान खोली.
बेटे ने रखा मां के हाथ की कचौरी नाम, सफाई का पूरा ध्यान
पहले इस दुकान का नाम प्रेम टी था, लेकिन बेटे के कहने पर मां के हाथ की कचौरी रख दिया. ममता बताती हैं कि वह सफाई और शुद्धता का पूरा ध्यान रखती हैं. साफ तेल, मैदा और बेसन इस्तेमाल करती हैं. घर पर मसाले बनाती हैं. वे कहती हैं कि जैसे अन्नकूट में कढ़ी होती है, वही स्वाद उनकी कढ़ी में भी है. अच्छे मसालों और स्वच्छता के साथ वह कचौरी बनाती हैं.
ममता यादव से जब पूछा कि कितनी सेल हो जाती है, तो वे कहती हैं कि यह बताना मुश्किल है, लेकिन घर अच्छे से चल जाता है. बता दें ममता यादव के चार बच्चे हैं. दो बेटे और दो बेटियां. बेटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं. पढ़ाई के साथ मां की दुकान में मदद भी करते हैं.
भुख्खड़ बडी ने दिखाई थी महिला के दुकान की कचौरी
मां के हाथ की कचौरी के सुर्खियों में आने की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर 'भुख्खड़ बडी' है. इस नाम से पेज चलाने वाली युवती जब ममता यादव के दुकान पर पहुंची तो वे कहती हैं कि चार दिन पहले ही इतनी बड़ी कड़ाही खरीदी है, लेकिन ये भी छोटी पड़ रही है. अब इससे भी बड़ी लानी होगी. वे कहती हैं अगर रात के 12 बजे तक भी वह दुकान खोले तो ऐसे ही चलती रहेगी.
एक मिनट के लिए भी कड़ाही बंद नहीं रहती है. अब तो इतनी डिमांड बढ़ने लगी है कि मैंने हेल्पर भी रख लिया है. मेरा बेटा भी मदद करता है, जबकि पहले तो सुबह एक बार कचौरी बनाती थी, तो दिनभर बैठी रहती थी, लेकिन अब बात अलग है.
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एक दिन में 1 हजार कचौरी बेच लेती हैं ममता
वह सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को बताती हैं कि एक दिन में करीब 1 हजार कचौरी बेच देती हैं. आखिर में वह उस इंफ्लूएंसर को शुक्रिया अदा भी करती हैं. ममता कहती हैं कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद लोग मेरे दुकान पर आ रहे हैं. कढ़ी-कचौरी में मां के हाथ का स्वाद रहता है.
20 रुपए की कचौरी, कढ़ी के साथ
बता दें मां के हाथ की कचौरी की कीमत 20 रुपए हैं. वह कचौरी के साथ चटनी नहीं बल्कि कढ़ी का इस्तेमाल करती हैं. कचौरी में कढ़ी, प्याज, हरी मिर्च और धनिया डालकर गर्मागर्म कचौरी चाय के साथ कस्टमर को परोसती हैं.