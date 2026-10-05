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मां के हाथ की कचौरी खाने लगती है भीड़, एक मिनट बंद नहीं होती गैस, कभी कस्टमर को तरसीं

मां के हाथ की कचौरी खाने उमड़ती है भीड़ ( ETV Bharat )

गुना: हमारा देश व्यंजनों और स्वाद को लेकर दुनिया भर में फेमस है, लेकिन ज्यादातर लोग मशहूर हो चुके दुकानों और रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जबकि कई छोटे-छोटे ऐसे भी स्टॉल और दुकानें होती हैं, जहां के नाश्ते या खाने का अलग ही स्वाद होता है. कुछ ऐसा ही स्वाद गुना में मां के हाथ की कचौरी में भी मिलता है, लेकिन एक समय था, जब इस छोटी सी दुकान में हाथ की उंगलियों पर गिनने के बराबर कस्टमर पहुंचते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने वो कर दिखाया जो इस महिला ने सपने में भी सोचा नहीं था. एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने इस महिला की मानो जिंदगी ही बदल दी हो.