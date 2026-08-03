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खोपड़ी से दवा बनाने के लिए काट लिए तेंदुए के सिर और पंजे, चारों शिकारी गिरफ्तार

तेंदुए की हत्या करने वाले चार शिकारी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गुना: वन विभाग की टीम ने गुना के भदौरा गांव के जंगल में तेंदुए के शिकार मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है. वन विभाग ने पारंपरिक दवा बनाने और अंधविश्वास में तेंदुए की हत्या करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से तेंदुए का कटा सिर, खाल, चारों पंजे और अन्य अवशेष बरामद किए गए हैं. 30 जुलाई को भदौरा के जंगल में मिला था तेंदुए का शव मध्य प्रदेश के गुना जिले के भदौरा गांव के जंगलों में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब लोगों को एक तेंदुए का शव कटा हुआ देखने को मिला. 30 जुलाई, 2026 को गुना वन मंडल के अंतर्गत आने वाले उत्तर वन परिक्षेत्र में भदौरा के जंगल में तेंदुए का शव पड़ा हुआ था जिसमें उसके हाथ-पैर कटे हुए थे. नाखून भी कटे हुए थे. ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने तेंदुए का शिकार कर इसके अंगों को निकाला है. ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वन्यजीवों के अंगों की तस्करी के लिए इसका शिकार किया गया है.