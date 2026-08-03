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खोपड़ी से दवा बनाने के लिए काट लिए तेंदुए के सिर और पंजे, चारों शिकारी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के गुना में अंधविश्वास में तेंदुए का शिकार करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार. कटा सिर, चारों पंजे और खाल बरामद. शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.

guna leopard killed
तेंदुए की हत्या करने वाले चार शिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 11:02 PM IST

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गुना: वन विभाग की टीम ने गुना के भदौरा गांव के जंगल में तेंदुए के शिकार मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है. वन विभाग ने पारंपरिक दवा बनाने और अंधविश्वास में तेंदुए की हत्या करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से तेंदुए का कटा सिर, खाल, चारों पंजे और अन्य अवशेष बरामद किए गए हैं.

30 जुलाई को भदौरा के जंगल में मिला था तेंदुए का शव

मध्य प्रदेश के गुना जिले के भदौरा गांव के जंगलों में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब लोगों को एक तेंदुए का शव कटा हुआ देखने को मिला. 30 जुलाई, 2026 को गुना वन मंडल के अंतर्गत आने वाले उत्तर वन परिक्षेत्र में भदौरा के जंगल में तेंदुए का शव पड़ा हुआ था जिसमें उसके हाथ-पैर कटे हुए थे. नाखून भी कटे हुए थे. ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने तेंदुए का शिकार कर इसके अंगों को निकाला है. ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वन्यजीवों के अंगों की तस्करी के लिए इसका शिकार किया गया है.

तेंदुए के सिर की हड्डी व नाखूनों से दवा बनने की भ्रामक जानकारी मिलने पर दिया वारदात को अंजाम

अगरा बीट में तेंदुए के शिकार की घटना सामने आने पर वन अपराध प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. वन अमले ने विशेष अभियान चलाकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान खुमान सिंह बारेला रमेश, पप्पू बरेला, लखन बरेला और धूम सिंह बरेला के रूप में हुई है. पकड़े गए एक आरोपी खुमान सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि तेंदुए के सिर की हड्डी व नाखूनों से दवा बनने की भ्रामक जानकारी मिलने पर उसने सिर व पंजे काटे थे.

वहीं एक अन्य आरोपी लखन ने बताया कि मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए खाल काटने का अंधविश्वास था. शेष दो आरोपियों ने उनकी मदद की थी. वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया है. वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसमें लगभग 7 साल की सजा एवं 50000 हजार जुर्माना तक का प्रावधान है. यह गैर जमानती धारा है.

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