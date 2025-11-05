ETV Bharat / state

अवैध क्लीनिक संचालक और झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप, FIR की तैयारी में प्रशासन

गुना जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर म्याना थाना क्षेत्र के उमरी पंचायत में करीब 10 से 12 क्लीनिक संचालित की जा रही हैं. पुलिस चौकी इलाके के एक क्लीनिक संचालक खुद को डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की एलोपैथिक इलाज करने की परमिशन नहीं है. वहीं, दूसरी ओर उमरी पंचायत में संचालित आरोग्य उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, जहां सभी प्रकार का इलाज होता है.

गुना: मध्य प्रदेश के गुना में अवैध क्लीनिक और बिना डिग्री के इलाज करने वाले डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिला अधिकारी ने झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध मेडिकल प्रेक्टिस करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई के साथ ही प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग के बगैर परमिशन के संचालित हो रही क्लीनिक

गुर्जर नामक युवक उमरी पंचायत में एक क्लीनिक चला रहे हैं, उन्होंने बताया कि "मैंने जेएनएम का डिप्लोमा किया है, जिसके बाद करीब 3 सालों से अपनी क्लीनिक चला रहा हूं. मैं सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों को देखता हूं.

उमरी में 10 से 12 इसी तरह के डॉक्टर हैं जो अपनी क्लीनिक संचालित कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अपनी क्लीनिक चला रहा हूं. मुझे इलाज करने के लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन स्वास्थ्य विभाग से नहीं मिली है." एक अन्य डॉक्टर मोनू ओझा ने बताया कि "मैं 6 महीने से क्लीनिक संचालित कर रहा हूं. लेकिन मेरे पास स्वास्थ्य विभाग से कोई परमिशन नहीं है."

इस मामले में गुना जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल का कहना है कि "ऐसे लोगों के मामले में मैंने सीएमएचओ को निर्देश भी दिए हैं और कार्रवाई भी की जा रही है. ऐसे लोगों को मेडिकल फील्ड का ज्यादा ज्ञान नहीं होता और मरीजों का ट्रीटमेंट कर देते हैं. जिससे मरीजों को कुछ हद तक आराम भी मिल जाता है, लेकिन बाद में उनकी तबीयत खराब हो जाती है. ऑलरेडी मैंने सीएमएचओ को कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और एफआईआर दर्ज कराएं."