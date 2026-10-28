गुना मंडी में टूटा 5 साल पुराना रिकॉर्ड, बंपर आवक देख खुली रह गईं अधिकारियों की आंखें
गुना कृषि उपज मंडी में बना नया रिकॉर्ड, मक्के की फसल की बंपर आवक देख प्रशासन खुश, 65 हजार क्विंटल से ज्यादा आवक दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:35 PM IST
गुना: मध्य प्रदेश के गुना की कृषि उपज मंडी में एक नया रिकॉर्ड बना है. मक्का की नीलामी को लेकर पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. मंगलवार को मंडी में महज एक ही दिन में रिकॉर्ड 65,476 क्विंटल मक्के की आवक दर्ज की गई. मंगलवार को कुल कृषि उपज की आवक 74,517 क्विंटल दर्ज की गई. मक्के की इस अभूतपूर्व आवक और किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंडी प्रबंधन ने पहले ही पुख्ता रणनीति तैयार कर ली थी.
बता दें कि एक अक्टूबर से कृषि उपज मंडी में ई नीलामी के माध्यम से किसानों की फसल डाक यानि निलामी की जा रही है. पीक सीजन शुरू होने के चलते किसानों के वाहनों की लंबी-लंबी कतारें मंडी परिसर में देखी गई. मंगलवार को 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 4000 किसान डाक नीलामी में शामिल होने आए. पिछले हफ्ते चार दिनों के अवकाश के कारण मंडी प्रशासन ने फैसला लेते हुए शनिवार के दिन भी डाक की नीलामी कराई थी. जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसलों की नीलाम की जा सके.
मंडी कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को कुल कृषि उपज की आवक 74,517 क्विंटल दर्ज की गई. जिसमें अकेले मक्का 65,476 क्विंटल रहा. इसके मुकाबले पिछले साल एक दिन में अधिकतम करीब 57 हजार क्विंटल मक्के की आवक दर्ज की गई थी. जिसे इस सीजन ने पीछे छोड़ नया मील का पत्थर स्थापित किया है. मंगलवार दोपहर होते-होते ही नानाखेड़ी मंडी परिसर पूरी तरह ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से हाउसफुल हो गया. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए प्रशासन ने पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए थे.
दशहरा मैदान पर चली नीलामी प्रक्रिया
मंगलवार को मंडी में 2 हजार से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की रिकॉर्ड आवक दर्ज हुई. जिसमें से 1,757 ट्रैक्टरों के किसानों की फसल की डाक (नीलामी) सफलतापूर्वक कराई जा सकी. इसके पहले गुरुवार को देर रात एसडीएम, मंडी सचिव, सीएसपी और अन्य आला अधिकारियों ने नानाखेड़ी मंडी पहुंचकर यातायात और सुरक्षा की रूपरेखा तय की थी. भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंडी गेट पर भी विशेष इंतजाम किए गए. एक गेट से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के प्रवेश और दूसरे गेट से निकासी की व्यवस्था बनाई गई.
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मंडी सचिव आरपी सिंह ने बताया कि "मंडी परिसर में जगह के अभाव के कारण दशहरा मैदान में किसानों की बढ़ती तादाद को देखते हुए डाक नीलामी शुरू की गई है. जहां प्रशासन द्वारा किसानों को पानी के साथ-साथ लाइट टेंट सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है. जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो."