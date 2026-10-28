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गुना मंडी में टूटा 5 साल पुराना रिकॉर्ड, बंपर आवक देख खुली रह गईं अधिकारियों की आंखें

गुना मंडी में मक्का की बंपर आवक ( ETV Bharat )

गुना: मध्य प्रदेश के गुना की कृषि उपज मंडी में एक नया रिकॉर्ड बना है. मक्का की नीलामी को लेकर पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. मंगलवार को मंडी में महज एक ही दिन में रिकॉर्ड 65,476 क्विंटल मक्के की आवक दर्ज की गई. मंगलवार को कुल कृषि उपज की आवक 74,517 क्विंटल दर्ज की गई. मक्के की इस अभूतपूर्व आवक और किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंडी प्रबंधन ने पहले ही पुख्ता रणनीति तैयार कर ली थी.

बता दें कि एक अक्टूबर से कृषि उपज मंडी में ई नीलामी के माध्यम से किसानों की फसल डाक यानि निलामी की जा रही है. पीक सीजन शुरू होने के चलते किसानों के वाहनों की लंबी-लंबी कतारें मंडी परिसर में देखी गई. मंगलवार को 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 4000 किसान डाक नीलामी में शामिल होने आए. पिछले हफ्ते चार दिनों के अवकाश के कारण मंडी प्रशासन ने फैसला लेते हुए शनिवार के दिन भी डाक की नीलामी कराई थी. जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसलों की नीलाम की जा सके.