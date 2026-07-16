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मध्य प्रदेश के केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में रील बनाना पड़ा महंगा. लाइक्स व्यूज के चक्कर में FIR दर्ज

गुना के प्रतिबंधित केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर युवक-युवती ने बनाई रील, एसपी के निर्देश के बाद दोनों पर म्याना थाने में मामला दर्ज.

GUNA KEDARNATH DHAM
गुना के केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में रील बनाना पड़ा महंगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 5:54 PM IST

4 Min Read
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गुना: प्राचीन केदारनाथ धाम के गर्भगृह में पहुंचकर युवक-युवती द्वारा रील बनाने का मामला तूल पकड़ लिया है. केदारनाथ मंदिर गुफा में 2024 से ही प्रवेश प्रतिबंधित है, इसके बावजूद वहां पहुंचकर रील बनाना और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने को पुलिस और प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए युवक और युवती के खिलाफ सख्त और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

केदारनाथ गुफा मंदिर में पहुंचकर युवक-युवती ने बनाई रील

पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल ने बताया, "दिनांक 15 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है. जिसमें एक युवक-युवती केदारनाथ मंदिर गुफा के नीचे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर फोटो और वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया. वीडियो बनाने की घटना को गंभीरता से लिया गया है और इस वीडियो की जांच कर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं."

'केदारनाथ मंदिर गुफा में प्रवेश है प्रतिबंधित'

गुना के म्याना थाना प्रभारी बृजमोहन सिंह भदौरिया ने बताया, "26 जुलाई 2024 को तत्कालीन कलेक्टर ने आदेश जारी कर केदारनाथ मंदिर गुफा में प्रवेश प्रतिबंधित किया था. वर्तमान में जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि दोनों युवक-युवती ने जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित घोषित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर आदेश का उल्लंघन किया है. इन दोनों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचकर वहां रील बनाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की."

युवक-युवती के खिलाफ मामला दर्ज

म्याना थाना प्रभारी बृजमोहन सिंह भदौरिया ने बताया, "जांच के बाद वीडियो में दिखाई दे रहे युवक-युवती की पहचान के प्रयास शुरू किए और उनकी पहचान सुनिश्चत कर उन्हें थाने में तलब कर पूछताछ की गई. जिसमें युवती ने बताया कि वह दिनांक 10 जुलाई 2026 को अपने साथी समक्ष साहू निवासी ग्राम बजरंगगढ़ के साथ केदारनाथ मंदिर गुफा पहुंची थी, जहां दोनों ने फोटो और वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया था."

"पूछताछ के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(बी) के अंतर्गत दण्डनीय पाए जाने पर दोनों के खिलाफ म्याना थाने में अप.क्र. 177/26 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है."

केदारनाथ गुफा मंदिर में प्रवेश पर क्यों लगाया गया है प्रतिबंध?

गुना के महोदरा गांव में स्थित प्राचीन केदारनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर और गुफा में प्रवेश पर पिछले लगभग 2 सालों से आम जनता के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि मंदिर के ठीक ऊपर स्थित विशाल पहाड़ी और चट्टानों में खतरनाक दरारें आ गईं हैं. इस कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की रिपोर्ट और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच के बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र को खतरनाक घोषित किया गया है और इसी आधार पर प्रशासन ने यह प्रतिबंध लगाया था. बताया जाता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है. जानकार इसे त्रेता युग से भी पूर्व का मंदिर बताते हैं.

गुना पुलिस ने लोगों से की अपील

केदारनाथ गुफा मंदिर का मामला सामने आने के बाद गुना पुलिस ने आमजन से प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना वैध अनुमति प्रवेश नहीं करने की अपील की है. इसके साथ ही लोगों को सख्त हिदायत दी है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता, अधिक व्यूज, लाइक्स या फॉलोअर्स प्राप्त करने की होड़ में किसी भी प्रतिबंधित स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, शासकीय परिसरों, संवेदनशील क्षेत्रों और अन्य निषिद्ध स्थानों पर जाकर फोटो, रील या वीडियो बनाने का प्रयास न करें.

ऐसे कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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