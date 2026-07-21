ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के केदारनाथ पहुंची भोपाल मैनिट की टीम, भोले के भक्तों को सुनाई खुशखबरी

गुना के महोदरा स्थित केदारनाथ धाम में शिवभक्त भविष्य में जलाभिषेक कर सकेंगे. ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर के बाद हलचल तेज.

Guna KEDARNATH TEMPLE
केदारनाथ धाम में शिवभक्त भविष्य में जलाभिषेक कर सकेंगे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुना : गुना सहित आसपास के जिलों के लोगों की आस्था का केंद्र बमौरी क्षेत्र के तहत आने वाले महोदरा पंचायत स्थित अति प्राचीन केदारनाथ धाम के दर्शन पुनः शुरू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. एक बार फिर मैनिट भोपाल से विशेषज्ञों की टीम केदारनाथ पहुंची और दर्शन शुरू कराने के लिए विभिन्न संभावनाओं का अध्ययन किया.

मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए समिति गठित

लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा यहां आने-जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. विगत माह जनप्रतिनिधियों एवं केदारनाथ धाम से जुड़े लोगों ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए समिति गठित की थी. इसमें पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष चुना था. सिसोदिया के अनुरोध पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) भोपाल से विशेषज्ञों की टीम ने स्थल निरीक्षण कर पुनः जीर्णोद्धार की संभावनाओं का अध्ययन किया.

मध्य प्रदेश के केदारनाथ पहुंची भोपाल मैनिट की टीम (ETV BHARAT)

पुराने रास्ते से आना-जाना सुरक्षित नहीं

सर्वेक्षण टीम की अध्यक्षता कर रहे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो. मृत्युंजय सिंह चौहान ने बताया "केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जो पुराना रास्ता था, वहां से आवागमन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. अतः इसे आवश्यक सुधार या अन्य वैकल्पिक मार्ग बनाये जाने की संभावना हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी." भू-वैज्ञानिकों की टीम ने भी मौके का सर्वे किया. उम्मीद है कि भविष्य में श्रद्धालुओं केदारनाथ धाम के दर्शन करने को मिल सकेंगे.

सर्वे की डीपीआर बनाने का आग्रह

पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा "भोपाल से आई विशेषज्ञों की टीम से इस कार्य को पूरा करने हेतु डीपीआर तैयार करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर इस योजना की मंजूरी का आग्रह करेंगे, जिससे जल्दी से शीघ्र श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक दर्शन प्रारंभ हो सकें." सर्वे के दौरान डॉ. ज्योति स्वरूप, डॉ. हस्ती,डॉ बदीना, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंकुर श्रीवास्तव, परिक्षेत्र अधिकारी सचिन गुप्ता, महोदरा सरपंच मनीषा बारेला, धर्मस्वरूप भार्गव, मोहन बारेला, भीम सिंह बारेला, ब्रिज रघुवंशी, तूफ़ान बारेला आदि उपस्थित रहे.

TAGGED:

MANIT TEAM SUGGESTION
KEDARNATH ENTRY PROHIBITED
TEMPLE ALTERNATIVE ROUTE
KEDARNATH MADHYA PRADESH
GUNA KEDARNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.