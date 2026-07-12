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सावन से पहले खुलेगा मध्य प्रदेश का केदारनाथ धाम! 3 साल से बंद मंदिर पर भक्तों की जगी उम्मीद

30 जुलाई से शुरु होगा सावन का महीना इस साल 2026 में सावन श्रावण मास का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. जहां पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है. सनातन धर्म में इस पवित्र महीने को विशेष महत्व दिया गया है. इस पर्व का सालों से भक्तों को इंतजार रहता है. आस्था श्रद्धा से जुड़े इस पर्व में श्रद्धालु बड़े धूमधाम से भोले को जल अर्पण कर उनकी भक्ति लीन हो जाते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह चातुर्मास का दूसरा महीना होता है, जो काफी शुभ माना जाता है. सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है. भगवान भोलेनाथ का अनोखा मंदिर गुना जिले में भी है, जिसका नाम केदारनाथ धाम है.

गुना: केदारनाथ धाम का नाम सुनते ही आपके मन में उत्तराखंड की तस्वीर सामने आ जाती होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी एक प्राचीन केदारनाथ धाम है. जी हां गुना जिले में भोलेनाथ का मंदिर मौजूद है, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है. यह धाम पहाड़ियों के बीच स्थित है जो अपनी सुंदरता और धार्मिक आस्था के लिए काफी मशहूर है. हालांकि, पिछले तीन साल से चट्टानों की दरारों के चलते यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद है. अब सावन से पहले इसे खोलने की मांग की है.

जंगल में बना है केदारनाथ धाम

मध्य प्रदेश के गुना शहर से 30 किलोमीटर दूर बमोरी विधानसभा के महोदरा गांव के जंगलों में कतरीली पहाड़ों के बीच में बसे प्राचीन केदारनाथ धाम इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है. वैसे तो यह प्रसिद्ध स्थल पर्यटक की दृष्टि से एवं प्राकृतिक झरनों के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है. लेकिन पिछले 2 सालों से चट्टानों में आई हुई दरारों के कारण सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने इस प्राचीन मंदिर को बंद कर रखा है.

2 साल से बंद है धाम, सर्वे करने आई टीम

हालांकि इन चट्टानों की दरारों के सर्वे के लिए भोपाल से एक वैज्ञानिकों की टीम निरीक्षण के लिए आई हुई थी. जिसने 4 घंटे तक सर्वे कर तीन हफ्ते में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था. लेकिन अभी तक ऊपर से किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है. वहीं, इस मंदिर को भक्तों के लिए पुन खोलने के लिए कई बार जनसुनवाई में भी आवेदन दिए जा चुके हैं.

सावन को लेकर चर्चाएं

लेकिन बड़ा सवाल यह है की क्या इस साल भी श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा या फिर मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे, यह तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा. जब ईटीवी भारत की टीम ने केदारनाथ मंदिर के महंत शिवनाथ गणेश गिरी महाराज से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, ''फिलहाल तो अभी प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और ना ही भोपाल से टीम ने अभी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है. हमें भी काफी बेसब्री से इंतजार है. हालांकि श्रद्धालुओं को महाराज जी के आश्रम में विराजमान सिंहासन के दर्शन कर ही लौट रहे हैं.''

क्या है मंदिर का इतिहास

बताया जाता है कि, यह मंदिर काफी प्राचीन है. यह त्रेता युग से भी पूर्व का मंदिर बताया गया है. चट्टानों में आई हुई दरारों के कारण प्रशासन द्वारा जुलाई 2024 में मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रतिबंध लगा दिया. जिससे कोई दर्शन के लिए नीचे ना जा सके और बड़ी जनहानि ना हो सके. लेकिन इस बार भक्तों को उम्मीद है कि मंदिर के पट खुलेंगे और वह भोलेनाथ के दर्शन के लाभ ले सकेंगे.