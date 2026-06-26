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कराटे कोचों ने मलेशिया ले जाकर किया था नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कभी टूर्नामेंट के नाम पर तो कभी ट्रेनिंग के नाम पर दो गुरुओं ने मिलकर कलंकित किया गुरु-शिष्य का रिश्ता, सालों तक करते रहे दुष्कर्म

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कराटे कोचों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:41 AM IST

4 Min Read
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गुना : 2017 में 12 साल की कराटे स्टूडेंट के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (POCSO) ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2017 में कराटे प्रशिक्षण लेने वाली गुना की छात्रा से उसके दो कोच सचिन भटनागर और जगवीर जाटव ने दो सालों तक सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद नाबालिग को जब एहसास हुआ कि उसके साथ अपराध हो रहा है तो उसने पूरा घटनाक्रम अपने माता-पिता को बताया, जिससे ये खौफनाक सच्चाई सामने आई.

कराटे ट्रेनिंग के नाम पर जगह-जगह दुष्कर्म

पीड़िता द्वारा इस मामले में 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया कि वह गुना के एक कराटे कोच के यहां जाती थी, जहां आरोप कोच सचिन भटनागर और जगवीर जाटव ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि उसे कराटे के बहाने कई स्थानों पर ले जाकर बार-बार दुष्कर्म किया गया. इस दौरान एक बार उसे टूर्नामेंट के नाम पर विशाखापट्टनम और मलेशिया ले जाकर दोनों कोचों ने दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं पीड़िता के साथ संजीव नामक एक तीसरे आरोपी से भी दुष्कर्म कराया गया.

पहले बार 12 साल की उम्र में हुआ दुष्कर्म

पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि जब उसके साथ पहली बार दुष्कर्म हुआ तब वह 12 साल 1 माह की थी. इस दौरान 30 वर्षाय आरोपी सचिन भटनागर उसे बहला फुसलाकर घर से पैसे भी लाने कहता था. पीड़िता ने सचिन के कहने पर अपने घर के सोने के जेवर भी लाकर आरोपी सचिन को दे दिए थे. बाद में अपने साथ हो रहे अपराध की समझ आने पर पीड़िता ने घटना के बारे में बताया, तब जाकर 2021 में थाना कैंट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया.

आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मामले में पैरवीकर्ता ममता दीक्षित अभियोजन अधिकारी द्वारा हजारीलाल बैरवा, सहायक निदेशक अभियोजन गुना के मार्गदर्शन में विधिक तर्क रखे गए और न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश सोनाली शर्मा (पॉक्‍सो एक्‍ट) ने अभियोजन के तर्कों व साक्ष्‍यों से सहमत होकर संपूर्ण विचारण उपरांत आरोपीगण सचिन भटनागर व जगवीर जाटव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदण्‍ड से दंडित किया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी सचिन भटनागर व जगवीर जाटव ने नाबालिग छात्रा की मानसिकता का लाभ उठाते हुए ना केवल उसके साथ विश्‍वासघात किया है, अपितु गुरू शिष्‍य के पवित्र संबंधों को धूमिल कर सामाजिक मूल्‍यों का भी हनन किया है.

इस संबंध में गुना कोर्ट एडीपीओ ममता दीक्षित ने बताया, '' विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश श्रीमती सोनाली शर्मा द्वारा एक जजमेंट दिया गया है. इस प्रकरण में जो पीड़िता थी वो शिष्या थी दोनों आरोपीगण इस प्रकरण में कुल तीन आरोपी थे. ये जो दो आरोपी थे एक जगवीर जाटव ओर एक सचिन भटनागर ये दोनों कोच थे और उसको कराटे सिखाते थे. तीसरा आरोपी संजीव चौधरी को पीड़िता नहीं पहचान सकी, इसलिए उसे बरी कर दिया गया है.दोनों आरोपी सचिव व जगवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.''

माता-पिता रखें विशेष ध्यान

फैसले साथ अभियोजन पक्ष ने कहा कि आज के दौर में इस मामले से माता-पिता को यह संदेश देता है कि बच्चे जहां भी खेल प्रशिक्षण या कोचिंग के लिए जाएं, उस जगह की नियमित बातचीत बच्चे से बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध व्यवहार पर पुलिस की मदद लेने से बिलकुल न डरें. इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रु का मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया है.

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गुरु-शिष्य संबंध हुआ कलंकित, पीड़िता को मिला न्याय

इस मामले में सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी हजारीलाल वर्मा ने कहा, '' ये एक अलग प्रकार का मामला है. इसमें गुरु शिष्य का जो संबंध होना चाहिए उन संबंधों को खत्म करके मुलजिमों ने पीड़िता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है. दूसरी इसमें विशेष बात यह है कि गुना में तो अपराध किया ही किया अपितु विदेश जाकर भी उसके साथ अपराध किया है. और माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, उससे समाज सख्त संदेश जाएगा. पीड़िता को न्याय मिलेगा.''

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