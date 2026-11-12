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जानवरों-पशुओं के देवता को मनाने यहां लगता है हुजूम, घी से घंटी तक सबकुछ चढ़ा देते हैं लोग

गुना में मौजूद है पशुओं के रक्षक कारस देव का मंदिर ( Etv Bharat Graphics )

गुना : मध्य प्रदेश के गुना में मौजूद कारस देव का मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए जाना जाता है. बरोदिया खुर्द में बने इस मंदिर में मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से ग्रामीण आकर पशुओं के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं. सबसे खास बात ये है कि यहां मन्नत मांगने के साथ कारस देव को शुद्ध देसी घी व दूध से बने पकवान अर्पित किए जाते हैं. दीपावली के बाद यहां बड़ा मेला लगता है, जिसमें हर वर्ष हजारों लोग पहुंचते हैं.

पशुओं के रक्षक कारस देव (Etv Bharat Graphics) मन्नत के लिए घंटी और टोकरी का चढ़ावा दीपावली की दूज के दिन भरने वाले इस विशाल मेले में इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे. यहां दूर-दूर से ग्रामीण अपने पशुओं के स्वास्थ्य लाभ और पशुओं की प्रजनन समस्या जैसी मनोकामनाएं लेकर आते हैं. अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहां ग्रामीण घंटियां और टोकरी भी साथ लेकर जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर दो टोकरी या 2 घंटी इस मंदिर पर चढ़ाना पड़ती हैं.