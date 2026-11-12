जानवरों-पशुओं के देवता को मनाने यहां लगता है हुजूम, घी से घंटी तक सबकुछ चढ़ा देते हैं लोग
गुना में मौजूद है पशुओं के रक्षक कारस देव का मंदिर, मनोकामना पूरी होने पर चढ़ते हैं घी-दूध से बने पकवान, घंटी और टोकरी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:11 PM IST
गुना : मध्य प्रदेश के गुना में मौजूद कारस देव का मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए जाना जाता है. बरोदिया खुर्द में बने इस मंदिर में मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से ग्रामीण आकर पशुओं के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं. सबसे खास बात ये है कि यहां मन्नत मांगने के साथ कारस देव को शुद्ध देसी घी व दूध से बने पकवान अर्पित किए जाते हैं. दीपावली के बाद यहां बड़ा मेला लगता है, जिसमें हर वर्ष हजारों लोग पहुंचते हैं.
मन्नत के लिए घंटी और टोकरी का चढ़ावा
दीपावली की दूज के दिन भरने वाले इस विशाल मेले में इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे. यहां दूर-दूर से ग्रामीण अपने पशुओं के स्वास्थ्य लाभ और पशुओं की प्रजनन समस्या जैसी मनोकामनाएं लेकर आते हैं. अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहां ग्रामीण घंटियां और टोकरी भी साथ लेकर जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर दो टोकरी या 2 घंटी इस मंदिर पर चढ़ाना पड़ती हैं.
कारस देव के लिए शुद्ध देसी घी दूध का भोग
मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कारस देव को पशुओं का रक्षक देवता माना जाता है. यही वजह है कि गुना के कारस देव मंदिर में श्रद्धालु कारस देव को प्रसाद के रूप में पशुओं के दूध व देसी घी से निर्मित पकवान अर्पित करते हैं. अगर किसी ग्रामीण को भंडारा करना रहता है तो यहां मालपुआ खीर जैसे पकवान बनवा कर भंडारा कराया जाता है. यहां ग्रामीणों द्वारा इतनी अधिक ज्यादा मात्रा में घी दूध खीर चढ़ाया जाता है कि बड़े-बड़े ड्रमओं में सैंकड़ों लीटर दूध, घी व खीर एकत्रित हो जाती है.
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भगवान को मनाने बजाई जाती है डाख
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहां ग्रामीणजन द्वारा एकत्रित होकर सामूहिक डाख भी बजाई जाती है. इस ध्वनि को सुनने के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं और यहां नृत्य करते हैं.
घी दूध के भर जाते हैं बड़े-बड़े ड्रम
ईटीवी भारत से चर्चा में कारस देव समिति के सदस्य घनश्याम लोधा बताते हैं, '' इस वर्ष 2 दिन दूज करने के कारण श्रद्धालु 2 दिन से लगातार दर्शन करने आ रहे हैं. इस वर्ष लगभग 8 कुंटल शुद्ध देसी घी एकत्रित हुआ है. यहां समिति द्वारा निशुल्क पार्किंग व्यवस्था वॉलिंटियर और ग्रामीण को भोजन प्रसादी बनाने के लिए निशुल्क बर्तन उपलब्ध कराए जाते हैं.''
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वहीं, श्रद्धालु शंकर लाल बताते हैं, '' मेरी लगभग 70 वर्ष की उम्र हो चुकी है और कई वर्षों से मैं यहां दर्शन के लिए आ रहा हूं. यहां लोग कई तरह की मन्नत के लिए आते हैं और दूध घी की पकवान का भोग लगाते हैं.''