बधाई देने में लेट हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना में हॉकी चैंपियनशिप का समापन
गुना में चल रही हॉकी चैंपियनशिप का 8 फरवरी को हुआ समापन, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सप्ताह बाद टूर्नामेंट शुरू होने की दी बधाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 9:29 AM IST
गुना: संजय स्टेडियम में 2 फरवरी से हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जिसका रविवार 8 फरवरी को समापन हुआ. लेकिन गुना सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने में एक सप्ताह लेट हो गए. क्योंकि रविवार को यह हॉकी चैंपियनशिप समाप्त भी हो गई है.
लखनऊ ने जीता स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट
नगर पालिका की तरफ से आयोजित 38 वीं अखिल भारतीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ. यह मुकाबला लखनऊ और एनसीआरई बिलासपुर के बीच खेला गया. जिसमें खेल के तीसरे क्वार्टर के बाद लखनऊ ने एक गोल किया और एक शून्य से विजय हासिल की. विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 50 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस वर्ष नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता ने टूर्नामेंट की समाप्ति पर विजेता टीम लखनऊ को 2 लाख रुपए और उपविजेता एनसीआरई बिलासपुर को 1 लाख रुपए का इनाम और सभी को ट्रॉफी दिया है.
टूर्नामेंट के खत्म होने पर सिंधिया ने दी शुरू होने की बधाई
इस संबंध में गुना सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो जारी कर कहा कि "8 फरवरी को शुरू होने वाली हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर हॉकी टूर्नामेंट गुना में एक नया इतिहास रचने जा रहा है. गुना से कई हॉकी खिलाड़ियों ने अपना नाम राष्ट्र पटल पर बनाया है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1973 में हुई थी. आज एक बार फिर इस टूर्नामेंट की नगर पालिका गुना द्वारा दोबारा से शुरुआत की जा रही है. मैं गुना नगर पालिका को अपने दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं."
चंबल की माटी ने दिए कई हॉकी के सूरमा
ग्वालियर चंबल की माटी ने कई सपूतों ओर हॉकी खिलाड़ियों को जन्म दिया है. जैसे कि मेजर ध्यानचंद जिन्होंने दुनिया में ये स्थापित किया कि हॉकी की स्टिक एक जादू की छड़ी भी हो सकती है. जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर अनेक गोल्स स्कोर किए गए. ये टूर्नामेंट हमारे खिलाड़ियों हमारे खेल प्रेमियों के लिए एक नया उदय गुना में लेकर आएगा इसका मुझे पूरा विश्वास है. आने वाले दिनों में एक राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजित किया जा रहा है.