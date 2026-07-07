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साहब मेरी पत्नी को 8 लाख में बेच दिया, गुना की जनसुनवाई में युवक का ससुर पर चौंकाने वाला आरोप

मामला गुना के राधौगढ़ के बंदरगढ़ा गांव से जुड़ा है. यहां एक बाप पर अपनी ही बेटी को 8 लाख रुपये में बेचने का आरोप उसके दामाद ने लगाया है. आवेदक जितेंद्र उर्फ जीतू बंजारा के मुताबिक उनकी शादी घुंघरी पहाड़ी निवासी गंगाराम की बेटी से हुई थी. इसी दौरान जितेंद्र ने अपनी बहन की शादी गंगाराम के बेटे से करवा दी. जितेंद्र ने आवेदन देते हुए लिखा कि बहन की उम्र कम होने के कारण उन्होंने उसको उसके ससुराल नहीं भेजा.

गुना: गुना की जनसुनवाई में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. एक युवक ने अपने ससुर पर अपनी पत्नी को बेच देने का आरोप लगाया है. मामले में राधौगढ़ एसडीओपी ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है.

3 माह पूर्व मेरे ससुर गंगाराम मेरी पत्नी को गेहूं काटने की बात कहकर अपने साथ ले गए. जब मैं अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा तो ससुर ने कहा कि पहले तुम अपनी बहन को भेजो, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को साथ भेजूंगा. इस पर जितेंद्र ने कहा कि अभी उनकी बहन मात्र 13 साल की है, इसलिए उसको नहीं भेज सकते. इसके बाद जितेंद्र लौट गया.

बाद में उसको किसी रिश्तेदार से पता चला कि ससुर गंगाराम ने उसकी पत्नी को 8 लाख में विक्रय कर दिया. पत्नी 5 माह की गर्भवती है और उसके साथ मेरा 3 साल का बेटा भी है. ससुर ने मेरी पत्नी को शमशाबाद में बेच दिया. जब हम राधौगढ़ रिपोर्ट करने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई.

जनसुनवाई में युवक का ससुर पर आरोप (ETV Bharat)

एसडीओपी ने कहा, दोनों पार्टियों को बुलाकर इसकी जांच कराएंगे

इस संबंध में राधौगढ़ एसडीओपी दीपा डोडवे ने बताया "आज ही जनसुनवाई में फरियादी मेरे पास आए थे. मैंने आवेदन पत्र लेकर थाना प्रभारी से भी बात की है आपसी में झगड़े ओर पैसे का मैटर है. फिलहाल इस मामले को हम समझेंगे उसके बाद आगे कोई कार्यवाही की जाएगी. अभी ये थाने पहुंचे नहीं थे सीधे जनसुनवाई ही आए हैं. इन्हें बोला गया है कि आप पहले थाने जाकर वहां कंप्लेन दर्ज कराइए. इसके बाद हम दोनों पार्टियों को बुलाकर इसकी जांच कर लेंगे. इसके बाद जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो की जाएगी.