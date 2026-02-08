ETV Bharat / state

गुना में कैदियों की जमकर पिटाई! डिप्टी जेलर पर पेड़ से बांधकर डंडे से पीटने का आरोप

गुना की चाचौड़ा जेल में कैदियों की जमकर पिटाई, डिप्टी जेलर पर कई कैदियों को लाइन में खड़ाकर बेरहमी से पीटने का आरोप.

PRISONERS BRUTALLY BEATEN IN JAIL
गुना की चाचौड़ा जेल में कैदियों की जमकर पिटाई का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 10:59 PM IST

गुना: मध्य प्रदेश के गुना स्थित चाचौड़ा उप जेल में कैदियों के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है. चाचौड़ा का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. आरोप है कि वीडियो में डिप्टी जेलर उम्मेद सिंह मोहाने कथित तौर पर कैदियों को पेड़ से बांधकर पीटते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो लगभग 6 महीना पुराना है, लेकिन हाल ही में सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया.

चाचौड़ा में कैदियों की जमकर पिटाई

आरोप है कि चाचौड़ा उप जेल में कैदियों से पैसों की मांग और सुविधाओं के नाम पर उनके परिजनों से अवैध वसूली की जाती है. अब मारपीट का कथित वीडियो सामने आने के बाद इन आरोपों को और बल मिला गया है. इस संबंध में गुना जेलर अतुल सिन्हा ने कहा, "मैं अभी उत्तराखंड एक शादी में आया हूं. जेल का एक पुराना वीडियो सर्कुलेट होने की खबर मिली है. डिप्टी जेलर अभी छुट्टी पर हैं. आने के बाद मामले की जांच की जाएगी."

चाचौड़ा उपजेल में डिप्टी जेलर पर कैदियों को पेड़ से बांधकर डंडे से पीटने का आरोप (ETV Bharat)

वरिष्ठ अधिकारी को सूचना और जांच की मांग

इस मामले में राधौगढ़ एसडीएम रवि मालवीय ने कहा कि "3 दिन पहले कुछ पत्रकार बंधुओं ने अवगत कराया था कि चाचौड़ा जेल में सब जेलर द्वारा कुछ कैदियों के साथ मारपीट की गई है. जिसके संबंध में उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया. मैंने वरिष्ठ कार्यालय को सूचित भी किया है और जांच की मांग की है. जिससे पता चल सके कि क्या विषय है और किस बात पर कैदियों से मारपीट की थी. वीडियो में डिप्टी जेलर 3 से 4 लोगों को लाइन से खड़ा करके पीटते दिखाई दे रहे हैं."

एसडीएम रवि मालवीय ने आगे बताया कि "इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर हमने लिख दिया है. अब वरिष्ठ अधिकारी जैसा भी हमें पुट अप करेंगे उस हिसाब से हम जांच करेंगे. डिप्टी जेलर पूर्व से छुट्टियां स्वीकृत करवा ली थीं तो वह अभी छुट्टी में गए हुए हैं. जैसे ही वो आते हैं या फिर जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों से संकेत मिलते हैं उस आधार पर फिर जांच की जाएगी. जब हमने सब जेलर से बात की तो बताया था कि ये 6 माह पुराना वीडियो है. हालांकि पत्रकारों द्वारा इस वीडियो को 3 माह पुराना बताया गया है फिलहाल ये जांच का विषय है."

