गुना की बेटी ने किया कमाल, मुस्कान रघुवंशी महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर के लिए सेलेक्ट
गुना की मुस्कान रघुवंशी इससे पहले विभिन्न हॉकी प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 5:09 PM IST
गुना: गुना की प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी एवं गोलकीपर मुस्कान रघुवंशी का महिला हॉकी अकादमी, ग्वालियर के लिए चयन हुआ है. मुस्कान इससे पहले हॉकी प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं. उनकी इस नई उपलब्धि से गुना के हॉकी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में हर्ष और खुशी का माहौल है. मुस्कान ने गोलकीपर के रूप में निरंतर अपने खेल को निखारा है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा साबित की है.
मुस्कान की उपलब्धि पूरे गुना जिले के लिए गौरव का विषय
मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में उनका चयन उनके खेल जीवन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. जिला हॉकी संघ, गुना के सचिव ब्रजेश दुबे ने मुस्कान को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल मुस्कान और उनके परिवार, बल्कि पूरे गुना जिले के लिए गौरव का विषय है. गुना की हॉकी परंपरा लगातार नई प्रतिभाओं के माध्यम से आगे बढ़ रही है.
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मुस्कान की सफलता जिले की अन्य बालिका खिलाड़ियों को भी उच्च स्तर पर खेलने के लिए प्रेरित करेगी. जिला हॉकी संघ ने मुस्कान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अकादमी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर वे आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश और गुना का नाम रोशन करेंगी.
रांची में स्टेट लेवल हॉकी में मुस्कान ने जीता सिल्वर मेडल
ईटीवी भारत ने फोन पर मुस्कान रघुवंशी ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार हॉकी खेलते हुए मैदान पर मेहनत कर रही हैं. इसके साथ ही रांची में स्टेट लेवल हॉकी में उनको सिल्वर मेडल जीता है. मुस्कान के पिता पेशे से किसान तो वहीं मां गृहणी हैं. फिलहाल मुस्कान दसवी की छात्रा हैं और इस साल बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगी. इसके साथी खेल में भी वह मैदान पर मेहनत करती देखी जा सकती हैं