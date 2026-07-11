पुलिस सिक्योरिटी में हर वीक खुलेगी दान पेटी, गुना के हनुमान टेकरी पर बनेगा रामायण लोक
गुना के प्रसिद्ध हनुमान टेकरी धाम ट्रस्ट में हुआ बड़ा बदलाव, राजेंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हुआ स्वीकार, महेंद्र सिंह सिसोदिया बने रहेंगे संरक्षक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 11:49 AM IST|
Updated : July 11, 2026 at 12:58 PM IST
गुना: मध्य प्रदेश के गुना के प्राचीन सिद्ध स्थल श्री हनुमान टेकरी धाम इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है. जहां ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. इस्तीफों से लेकर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था तक पर मुहर लगी है. ट्रस्ट ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. बता दें कि यह प्रसिद्ध सिद्ध स्थल का नाम देश के तीन राज्यों उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफी विख्यात है. जहां दूर-दूर से लाखों श्रद्धालु प्रत्येक मंगलवार शनिवार को दर्शन के लिए आते हैं.
राजेंद्र अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार
मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने अपनी घरेलू व्यस्तता के चलते इस्तीफा दे दिया है. जिसे ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने बैठक में सर्व सहमति से स्वीकार कर लिया है. इसी बैठक में पूर्व मंत्री टेकरी मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा इस्तीफे की पेशकश की थी जिसे मंदिर ट्रस्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है. वह पद पर बने रहेंगे.
हनुमान टेकरी पर बनेगा रामायण लोक
मंदिर निर्माण कार्य की योजनाओं को लेकर मंदिर ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल द्वारा इसके पूर्व भी ट्रस्ट के संरक्षक पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन महेंद्र सिंह सिसोदिया से सलाह मशविरा कर क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मांग पत्र भी दिया गया था. जिसमें हनुमान टेकरी, श्री राम टेकरी, श्री लक्ष्मण टेकरी एवं मकरादा डैम को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर निर्माण किए जाने की बात कही थी. जिसे रामायण लोक का नाम दिया जाना है.
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मंदिर की दान पेटियों को खोला जाएगा
बैठक में फैसला लिया गया कि, सार्वजनिक तौर पर प्रत्येक बुधवार को प्रातः 10:30 बजे मंदिर की पेटियों को खोला जाएगा. जिसमें ट्रस्ट के कम से कम तीन सदस्य उपलब्ध रहेंगे. जिसमें गुना पुलिस प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग लिया जाएगा. ताकी पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के दान पत्र के पैसे को सुरक्षित बैंक में पहुंचाया जा सके.