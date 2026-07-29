ETV Bharat / state

गुरु पूर्णिमा के साथ सावन की शुरुआत, प्रदेशभर में खास आयोजन, गुना में हर रोज बनेंगे 18 हजार शिवलिंग

गुना में गुरु पूर्णिमा के साथ सावन की शुरुआत, पंचमुखी हनुमान मंदिर में होगा शिवलिंग निर्माण, खंडवा में भी विशेष आयोजन

GUNA SAWAN MAHINA SHIVLING MAKING
गुरु पूर्णिमा के साथ सावन की शुरुआत, खंडवा-गुना में खास आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुना/खंडवा : गुरु पूर्णिमा के ठीक अगले दिन श्रावण (सावन) मास की शुरुआत हो रही है. इस साल श्रावण का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा, जिसे लेकर प्रदेशभर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मध्य प्रदेश में श्रावण मास में जगह-जगह महादेव को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक आयोजन होंगे. सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पढ़ रहा है. सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र महीने को लेकर गुना में असंख्य शिवलिंग निर्माण शुरू हो जाएगा और हर दिन 18 हजार से ज्यादा शिवलिंग बनाए जाएंगे.

गुना में गुरु पूर्णिमा के साथ सावन की शुरुआत

गुना के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी सुबह से ही गुरु पूजन का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके ही साथ सावन की तैयारियां भी हो गई हैं. पंचमुखी हनुमान मंदिर पर रोजाना 18 हजार पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाएगा जो सुबह 8:00 बजे से शुरू होगा और 3:00 बजे तक चलेगा. पार्थिव शिवलिंग निर्माण की शुरुआत 30 जुलाई से शुरू होगी जो लगभग 5 अगस्त तक जारी रहेगी. ईटीवी भारत से विशेष चर्चा करते हुए श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के संत श्री सियाराम दास जी महाराज ने बताया, '' पार्थिव शिवलिंग निर्माण सनातन धर्म के अनुसार शिव परिवार को लेकर है, जिसमें इस सावन माह में जो भक्त शिवलिंग निर्माण के साथ अभिषेक कर पूजन अर्चन करता है उसे व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा रहती है धन-धान्य रहता है सुख समृद्धि और परिवार प्रसन्नचित उनकी कृपा से हो जाता है.''

Guna Guru Poornima Celebration
गुना पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर भव्य आयोजन (Etv Bharat)

खंडवा के श्रीदादाजी मंदिर में भक्तों का सैलाब

गुरुपू​र्णिमा पर्व पर खंडवा के श्रीदादाजी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है. मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से ​सैकड़ों किमी की पदयात्रा कर भक्त निशान लेकर श्रीदादाजी मंदिर पहुंचे. निशान चढ़ाने के साथ श्रीदादाजी महाराज और छोटे दादाजी महाराज की समाधी पर माथा ठेका, पूजन व दर्शन किए. श्रीदादाजी मंदिर में गुरुपू​र्णिमा पर्व के लिए पिछले दो दिनों से भक्तों का आना जाना लगा है. बुधवार को पर्व के मुख्य दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही. एक दिन पहले ही रात से भक्त दर्शन की लाइन में लगे रहे, जिससे की सुबह की आरती में शामिल होकर दर्शन कर सकें.

khandwa dadakji maharaj guru purnima
खंडवा के श्रीदादाजी मंदिर में भक्तों का सैलाब (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- देव, मानव या दानव सबके गुरु हैं महाकाल! जानें क्यों कहलाते हैं जगतगुरु, क्या है धार्मिक महत्व

निशान की अनोखी परंपरा

श्रीदादाजी को अर्पण होने वाले निशान की अनोखी परंपरा बरसों से चली आ रही है. यहां सैकड़ों किमी पैदल चलकर भक्त ''भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम'' जपते हुए पहुंचते हैं. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पदयात्रा कर यहां आते हैं. जलगांव, बैतूल, पाढूंरणा, भैंसदेही, नागपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों से और नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से भी श्रद्धालु निशान यात्रा निकालकर मंदिर पहुंचे हैं. श्रीदादाजी मंदिर ट्रस्ट के शांतनू दी​क्षित ने बताया, '' मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. दूर-दूर से गुरु पूर्णिमा पर भक्त यहां आते हैं. इस बार भी आस्था का सैलाब उमड़ा है.''

TAGGED:

GUNA SHIVLING MAKING
MADHYA PRADESH NEWS
SHRAVAN MAHINA SHIVLING MAKING GUNA
GUNA SAWAN MAHINA SHIVLING MAKING
GUNA GURU POORNIMA CELEBRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.