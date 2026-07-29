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गुरु पूर्णिमा के साथ सावन की शुरुआत, प्रदेशभर में खास आयोजन, गुना में हर रोज बनेंगे 18 हजार शिवलिंग

गुरु पूर्णिमा के साथ सावन की शुरुआत, खंडवा-गुना में खास आयोजन ( Etv Bharat )

गुना/खंडवा : गुरु पूर्णिमा के ठीक अगले दिन श्रावण (सावन) मास की शुरुआत हो रही है. इस साल श्रावण का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा, जिसे लेकर प्रदेशभर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मध्य प्रदेश में श्रावण मास में जगह-जगह महादेव को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक आयोजन होंगे. सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पढ़ रहा है. सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र महीने को लेकर गुना में असंख्य शिवलिंग निर्माण शुरू हो जाएगा और हर दिन 18 हजार से ज्यादा शिवलिंग बनाए जाएंगे. गुना में गुरु पूर्णिमा के साथ सावन की शुरुआत गुना के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी सुबह से ही गुरु पूजन का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके ही साथ सावन की तैयारियां भी हो गई हैं. पंचमुखी हनुमान मंदिर पर रोजाना 18 हजार पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाएगा जो सुबह 8:00 बजे से शुरू होगा और 3:00 बजे तक चलेगा. पार्थिव शिवलिंग निर्माण की शुरुआत 30 जुलाई से शुरू होगी जो लगभग 5 अगस्त तक जारी रहेगी. ईटीवी भारत से विशेष चर्चा करते हुए श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के संत श्री सियाराम दास जी महाराज ने बताया, '' पार्थिव शिवलिंग निर्माण सनातन धर्म के अनुसार शिव परिवार को लेकर है, जिसमें इस सावन माह में जो भक्त शिवलिंग निर्माण के साथ अभिषेक कर पूजन अर्चन करता है उसे व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा रहती है धन-धान्य रहता है सुख समृद्धि और परिवार प्रसन्नचित उनकी कृपा से हो जाता है.''