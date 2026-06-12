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सोने जैसी चमकेगी गुना की गुनिया नदी, दिल्ली से पहुंची एक्सपर्ट टीम ने बताया कैसे होगा सौंदर्यीकरण?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की प्रोजेक्ट ऑफिसर ने किया गुना की गुनिया नदी का निरीक्षण. परियोजना को लेकर बैठक में दी तकनीकी जानकारी.

GUNA GUNIYA RIVER REJUVENATION PLAN
गुनिया नदी के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 6:02 PM IST

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गुना: शहर के बीचों-बीच बहने वाली गुनिया नदी वर्तमान में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है. प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण नाले में तब्दील हो गई है. नदी का एक बड़ा हिस्सा जलकुंभी की चपेट में आ चुका है. नदी के किनारों पर लगातार हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण इसका बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है. नदी के पुनर्जीवन एवं सौंदर्यीकरण के लिए दिल्ली से पहुंची भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की टीम ने निरीक्षण किया.

गुनिया नदी के पुनर्जीवन के लिए प्रयास शुरू, दिल्ली से पहुंची टीम

गुनिया नदी लगभग 6 किलोमीटर लंबी है जो सिंगवासा से शुरू होकर मकरावदा तक बहती है और इसके बाद रामपुर डैम में मिल जाती है. प्रदूषण और अतिक्रमण से जूझ रही इस नदी को बचाने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है.

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की प्रोजेक्ट ऑफिसर ने किया गुना की गुनिया नदी का निरीक्षण (ETV Bharat)

इस नदी के पुनर्जीवन के लिए इसे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है. नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), नई दिल्ली की प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉ कीर्ति वर्मा ने गुरुवार को गुना गुनिया नदी की सौंदर्यीकरण परियोजना के संबंध में स्थलों का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान टीम ने 8 प्रमुख स्थानों का किया दौरा

दिल्ली से पहुंची टीम में शामिल प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉ कीर्ति वर्मा ने निरीक्षण से पहले गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से मुलाकात की. इसके बाद डॉ कीर्ति वर्मा ने गुनिया नदी के अंतर्गत सिंगवासा तालाब, कैंट मुक्तिधाम के पीछे का क्षेत्र, कालापाठा, बांसखेड़ी, बड़ा पुल, हाट रोड रपटा, शीतला माता मंदिर तथा सकतपुर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) सहित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने नदी की वर्तमान स्थिति, जल प्रवाह, प्रदूषण नियंत्रण एवं पुनर्जीवन की संभावनाओं का अवलोकन किया.

JAL SHAKTI RIVER DEVELOPMENT
गुना की गुनिया नदी का निरीक्षण करती दिल्ली से पहुंची एक्सपर्ट टीम (ETV Bharat)

नगर पालिका अधिकारियों से ली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी

डॉ कीर्ति वर्मा ने नगर पालिका अधिकारियों से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), सीवरेज नेटवर्क और नदी में प्रवाहित होने वाले जल के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की. उन्होंने नदी संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए.

बताया जाता है कि यदि गुनिया नदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती है, तो इसे रिकवर करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय से 80 से 100 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है. इस राशि से नदी का सौंदर्यीकरण किया जा सकेगा और इसके बहाव क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण और निर्माणों को भी हटाया जा सकेगा.

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दिल्ली से पहुंची टीम ने 8 प्रमुख स्थानों का किया दौरा (ETV Bharat)

गुनिया नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर हुई बैठक

गुनिया नदी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान अपर कलेक्टर अखिलेश जैन द्वारा पीपीटी के माध्यम से गुनिया नदी में पूर्व में उत्पन्न जलभराव एवं जल प्रवाह संबंधी समस्याओं की जानकारी दी गई. उनके द्वारा बताया गया कि नालों के संकरे एवं अवरुद्ध होने के कारण कई स्थानों पर जल निकासी प्रभावित हुई है.

इसके समाधान के लिए किए गए कार्यों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया. जिसमें गूगल इमेज, राजस्व विभाग के नक्शों, ड्रोन सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के माध्यम से नदी क्षेत्र का अध्ययन प्रदर्शित किया गया. इसके साथ ही नागरिकों के सहयोग से किए गए कार्यों के पहले और बाद के फोटो भी प्रस्तुत किए गए. जिनसे नदी क्षेत्र में आए सकारात्मक परिवर्तनों को दर्शाया गया. जिला परिषद एवं दिल्ली से पहुंची टीम के निरीक्षण के दौरान जिन स्थलों का भ्रमण किया गया उनका ड्रोन वीडियो भी प्रदर्शित किया गया. इसके माध्यम से वर्तमान स्थिति तथा भविष्य में प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई.

परियोजना को लेकर बैठक में थ्री-डी प्रेजेंटेशन

परियोजना की डीपीआर के संबंध में तकनीकी जानकारी देते हुए बैठक में बताया गया कि सिविल सोसाइटी द्वारा दिल्ली की तकनीकी टीम द्वारा स्थल का टोपोग्राफी सर्वे भी कराया गया था. डीपीआर में नदी पर 4 स्टॉप डैम निर्माण की जानकारी दी गई. साथ ही नदी के दोनों किनारों पर पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों के लिए पथ-वे विकसित किए जाने की योजना है.

इस दौरान बैठक में परियोजना का थ्री-डी प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया. जिसमें परियोजना पूर्ण होने के बाद विकसित होने वाले स्वरूप की झलक दिखाई. बताया गया कि संपूर्ण परियोजना को स्व-संचालित (सेल्फ सस्टेनेबल) मॉडल पर विकसित किया जाएगा तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर ऊर्जा आधारित लाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा.

टीएनसीपी ने बताया शहर का मास्टर प्लान

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) द्वारा नदी के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार किया गया है. बैठक के दौरान टीएनसीपी ने शहर के मास्टर प्लान का भी प्रस्तुतीकरण किया गया. इसमें नदी संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन, नागरिक सुविधाओं तथा दीर्घकालिक शहरी विकास की अवधारणा को शामिल किया गया.

इस दौरान डॉ कीर्ति वर्मा ने बताया सबसे पहले इसकी साइंटिफिक स्टडी होती है. बैठक में उन्होंने हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, डीपीआर निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहित अन्य तकनीकी जानकारी दी.

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