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डेढ़ किलोमीटर की सड़क का असर 70 गांवों पर, सिंधिया का गुस्सा, आखिर सच्चाई है क्या?

गुना के गुलाबगंज की सड़क बनाने का ऐलान करते ज्योतिरादित्य सिंधिया ( ETV BHARAT )

एक घंटे के इस राजनीतिक घटनाक्रम में पहले गुना में सिंधिया का काफिला रोककर उनसे सड़क की मांग की गई और ये भी कहा गया "अगर सड़क नहीं बनी तो वोट भी नहीं मिलेगा." जिस पर नाराज सिंधिया ने ये जवाब दिया "उनसे इस भाषा में बात ना की जाए." सिंधिया ने ये भी कहा "आपका काम शिकायत नहीं निवेदन करना है."

ईटीवी भारत से बातचीत में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने बताया "गुलाबगंज की इस सड़क के निर्माण के लिए हम 4 महीने से प्रयास कर रहे हैं. और सफल भी हुए हैं. सीएम सचिवालय तक मंजूरी के लिए 4 महीने पहले ही हमने आवेदन भेज दिया था. चूंकि बारिश में सड़क का काम होता नहीं. इसलिए रुका हुआ था. केवल राशि आनी शेष थी. जनता में कुछ लोगों ने सड़क को लेकर श्रीमंत के सामने नाराजगी जता दी. फिर उन्होने मंच से ऐलान कर दिया. जबकि हमने वही मंच पर उन्हें बताया कि हम तो इस पर काम कर रहे हैं 4 महीने से."

गुलाबगंज इलाके की जिस सड़क का मामला गर्माया, सिंधिया को गुस्सा क्यों आया, ये सवाल उछालें मार रहा है. इस सड़क की डिमांड लंबे समय से गुना के इस इलाके के ग्रामीण कर रहे थे. और ये इत्तेफाक भी नहीं था कि ग्रामीणों ने सिंधिया के काफिले को रोककर उसी सड़क की मांग उठाई और सिंधिया ने आधा घंटे बाद मंच से तीन करोड़ की मंजूरी देकर उसी सड़क के निर्माण का ऐलान कर दिया.

भोपाल : डेढ किलोमीटर की सड़क और 70 गांवों पर असर. ग्रामीणों का सवाल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुस्सा. गुना के गुलाबगंज की एक सड़क की सियासत में सिंधिया की नाराजगी भर नहीं है. इस कहानी में ट्विस्ट बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य की पेश की गई सच्चाई भी है.

उसी के बाद उन्होंने सभा में ये कहा "मुझे बड़ी खुशी है इस मंच से ये निर्देश देते हुए कि कैंट चौराहे से गुलाबगंज की सड़क का डीपीआर बन चुका है. पन्नालाल जी और हमने इस विषय को गंभीरता से लिया है. करीब 3 करोड़ रुपए लगेंगे. मैने पन्नालाल जी से कहा कि मुख्यमंत्री से हमें 15 करोड़ रुपए की विशेष निधि मिलती है. उसमें से प्राथमिकता के साथ 3 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाता हूं गुलाब गंज की इस स़ड़क के लिए."

पहले ग्रामीणों पर गुस्साए फिर सड़क बनाने का ऐलान (ETV BHARAT)

सवाल ये कि सिंधिया को गुस्सा क्यों आ रहा

बीजेपी का दामन थामने के बाद लो प्रोफाइल हुए सिंधिया को अचानक इतना गुस्सा क्यों आया. जिस वीडियो पर सवाल उठा, उसमें सिंधिया के काफिले को रोकने के बाद ग्रामीण उनसे सड़क की मांग करके कहते हैं "अगर सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे." जवाब में सिंधिया कहते हैं "मुझसे इस भाषा में बात नहीं करना. मुझसे आप शिकायत ना करें केवल निवेदन करें. मेरी जिम्सिमेदारी है." सिंधिया की इस बदली हुई सियासत की क्या वजह है.

वरिष्ठ रानजीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं "इसमें दो राय नहीं कि सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं उन्होंने अपनी राजनीति के अंदाज को बदला है. गुस्से में वे कम सुनाई दिए हैं. ये घटनाक्रम एक फौरी रिएक्शन भी हो सकता है. पर ये भी देखना चाहिए कि जिस सड़क का मुद्दा बवाल बना, उस मांग को आधे घंटे के भीतर उन्होंने पूरा कर दिया."

सिंधिया को कब-कब गुस्सा आया

पहला मामला गुलाबगंज के खेजरा रोड का है. काफिला रोककर ग्रामीणों ने अपनी बात रखी. और यहां तक कह दिया कि सड़क नहीं बनी तो चुनाव में वोट नहीं देंगे. इसी से नाराज हुए सिंधिया ने भी जवाब में हिदायत देते हुए कहा "उनसे इस भाषा में बात ना की जाए. फिर ये सिंधिया ने कहा कि आप शिकायत नहीं निवेदन करें."

दूसरा घटनाक्रम भी गुना का ही जनसुनवाई का है. यहां कुछ लोग इंसाफ की आस में पहुंचे थे. इस मामले पर जब सिंधिया ने कलेक्टर और एसपी से बात करनी चाही तो पता चला कि वे गाड़ी में बैठे हैं. इस पर उन्होने दोनों को बुलवाया और कहा "आप गाड़ी में मत बैठिए. आप दोनों मेरी ड्यूटी में हैं."