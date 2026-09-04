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लगातार बारिश से गोपी कृष्ण सागर बांध के खोले गए गेट, आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी

गुना: मध्य प्रदेश के गुना में लगातार 12 घंटे से हो रही बारिश को देखते हुए शहर से 14 किलोमीटर दूर गोपी कृष्ण सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं. प्रशासन की तरफ से आसपास के ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया गया है. जिला प्रशासन के अधिकारी शहर के हर पॉइंट पर जाकर नजर रख रहे हैं. प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है. मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे में भारी बारिश अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में सावधानियां बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

गोपी कृष्ण सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से बांध में सतत रूप से जल की आवक बढ़ रही है. बांध का जलस्तर बनाए रखने के लिये बांध के गेटों को खोला जा रहा है. कुल 1.50 मीटर गेट खोलकर लगभग 164.44 क्यूमेक्स जल को गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से निष्कासित किया जाएगा. रूठियाई क्षेत्र के चोपन नदी के तट किनारे के गांव- रूठियाई, अजरोडा, ब्रसंगपुरा (बुद्धापुरा), दावतपुरा, बालाभेंट, कोटरा और भुलाय के लोगों को अपने मवेशियों को चोपन नदी के किनारे से दूर रखने की सलाह दी गई है.

श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, रतनगढ़, शिवपुरी, गुना और अशोक नगर में भारी बारिश की संभावना है. नीमच, मंदसौर, रतलाम, ढोलाबाद, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, मांडू, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, ओंकारेश्वर, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुरम सागर, नरसिंहपुर, छतरपुर, खजुराहो, दमोह और छिंदवाड़ा में 5 से 15 MM बारिश के आसार हैं.