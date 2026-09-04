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लगातार बारिश से गोपी कृष्ण सागर बांध के खोले गए गेट, आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे में जारी किया भारी बारिश अलर्ट. कई जिलों में सावधानियां बरतने के निर्देश.

Gopi Krishna Dam
गोपी कृष्ण सागर बांध के गेट खोले गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 4:19 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
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गुना: मध्य प्रदेश के गुना में लगातार 12 घंटे से हो रही बारिश को देखते हुए शहर से 14 किलोमीटर दूर गोपी कृष्ण सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं. प्रशासन की तरफ से आसपास के ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया गया है. जिला प्रशासन के अधिकारी शहर के हर पॉइंट पर जाकर नजर रख रहे हैं. प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है. मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे में भारी बारिश अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में सावधानियां बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

गोपी कृष्ण सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से बांध में सतत रूप से जल की आवक बढ़ रही है. बांध का जलस्तर बनाए रखने के लिये बांध के गेटों को खोला जा रहा है. कुल 1.50 मीटर गेट खोलकर लगभग 164.44 क्यूमेक्स जल को गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से निष्कासित किया जाएगा. रूठियाई क्षेत्र के चोपन नदी के तट किनारे के गांव- रूठियाई, अजरोडा, ब्रसंगपुरा (बुद्धापुरा), दावतपुरा, बालाभेंट, कोटरा और भुलाय के लोगों को अपने मवेशियों को चोपन नदी के किनारे से दूर रखने की सलाह दी गई है.

श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, रतनगढ़, शिवपुरी, गुना और अशोक नगर में भारी बारिश की संभावना है. नीमच, मंदसौर, रतलाम, ढोलाबाद, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, मांडू, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, ओंकारेश्वर, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुरम सागर, नरसिंहपुर, छतरपुर, खजुराहो, दमोह और छिंदवाड़ा में 5 से 15 MM बारिश के आसार हैं.

गुना में अब तक 816.2 मिलीमीटर बारिश

गुना में 1 जून से अब तक 816.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा का 77.5 प्रतिशत है. जिले में पिछले वर्ष इसी अवधि में 1489.8 औसत वर्षा दर्ज की गई थी. यहां वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1053.5 मिलीमीटर है.

अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून से 3 सितम्‍बर 2026 सुबह 8 बजे तक जिले के वर्षामापी केन्द्र गुना में 593.6 मिलीमीटर, बमोरी में 492.6, आरोन में 645.0, राघौगढ़ में 757.0, चांचौड़ा में 876.0, कुम्भराज में 1069.0 तथा वर्षा मापी केन्द्र मक्‍सूदनगढ में 1283.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. जिले में बीते 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई.

Last Updated : September 4, 2026 at 4:30 PM IST

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