गुना में सिलेंडर विस्फोट से मकान उड़ा, गैस रिसाव या ब्लास्ट की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं
गुना में गैस सिलेंडर की पाइप से रिसाव से खतरनाक विस्फोट. परिवार के लोग समय रहते मौके से भागे. शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 12:10 PM IST
गुना : गुना के बजरंगगढ़ गांव के कुम्हार मोहल्ले में मंगलवार को राजाराम माली के एक घर पर एलपीजी सिलेंडर में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया. अनुमान है कि गैस सिलेंडर की पाइप पुरानी हो गई थी. इसी में रिसाव होने के कारण सिलेंडर में आग लगी और देखते ही देखते ब्लास्ट हो गया. हादसे के समय बच्ची किचन में थी लेकिन धुआं उठते ही माता-पिता बच्ची को लेकर घर बाहर भागे. इसी दौरान खतरनाक विस्फोट हो गया. इससे पूरा मोहल्ला हिल गया.
पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बुझाई आग
हादसे की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी बजरंगगढ़ कृपाल सिंह परिहार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई. कुछ ही देर में गुना से फायर ब्रिगेड बजरंगगढ़ पहुंची, लेकिन इससे पहले ही आग बुझा ली गई थी. पीड़ित परिवार ने बताया "बच्ची के खाना बना रही थी. इसी दौरान गैस की बदबू आई तो वह किचन से बाहर आई और ये बात बताई. माता-पिता जब तक मामले को समझते सिलेंडर ने आग पकड़ ली. ये देख माता-पिता बच्ची को लेकर मौके से भागे. परिवार के बाहर निकलते ही भयानक विस्फोट हुआ. इससे पूरा मकान उड़ गया. बजरंगगढ़ थाना प्रभारी कृपाल सिंह परिहार ने बताया "बड़ा हादसा टल गया."
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सिलेंडर में गैस लीक कैसे चेक करें और रोकें
- रेगुलेटर, वॉल्व और पाइप के जोड़ों पर पानी के साथ साबुन या डिटर्जेंट लगाएं. अगर बुलबुले उठें तो समझ जाएं कि गैस लीक हो रही है.
- एलपीजी से अगर सड़े अंडे या लहसुन जैसी तेज गंध आ रही है तो सतर्क हो जाएं. इसका मतलब गैस लीक हो रही है.
- गैस रेगुलेटर या पाइप चालू होने पर यदि फुसफुसाहट जैसी हल्की आवाज आए, तो ये गैस रिसाव का संकेत है.
- गैस चूल्हे की लौ अगर नीली की बजाय पीली, नारंगी या लाल है, तो ये भी गैस लीकेज का संकेत है.
- सबसे पहले गैस सिलेंडर का सेफ्टी नॉब या रेगुलेटर तुरंत बंद करें
- इस दौरान घर के किसी भी बिजली के स्विच, पंखे या लाइट को चालू या बंद न करें
- किचन में दीया, अगरबत्ती, गैस चूल्हा जैसी जलती चीजों को तुरंत बंद करें
- घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें, जिससे गैस बाहर निकल जाए