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गुना में सिलेंडर विस्फोट से मकान उड़ा, गैस रिसाव या ब्लास्ट की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं

गुना में सिलेंडर विस्फोट से मकान उड़ा ( ETV BHARAT )

गुना : गुना के बजरंगगढ़ गांव के कुम्हार मोहल्ले में मंगलवार को राजाराम माली के एक घर पर एलपीजी सिलेंडर में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया. अनुमान है कि गैस सिलेंडर की पाइप पुरानी हो गई थी. इसी में रिसाव होने के कारण सिलेंडर में आग लगी और देखते ही देखते ब्लास्ट हो गया. हादसे के समय बच्ची किचन में थी लेकिन धुआं उठते ही माता-पिता बच्ची को लेकर घर बाहर भागे. इसी दौरान खतरनाक विस्फोट हो गया. इससे पूरा मोहल्ला हिल गया.