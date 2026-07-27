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गुना में ड्राई फ्रूट्स का शौकीन ठग, फर्जी ट्रांजेक्शन से डकार गया 12 हजार के मेवे

पूरा मामला शहर की बोहरा मस्जिद रोड स्थित बादशाह प्रोविजन किराना स्टोर का कहा है. यहां विकास नगर निवासी शातिर ठग आशु राजपूत पिछले कुछ दिनों से महंगे-महंगे ड्राईफ्रूट खरीदकर ले जा रहा था. पेमेंट के नाम पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर वह निकल जाता था.

गुना: मध्य प्रदेश के गुना में डिजिटल भुगतान के फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर व्यापारियों को ठगने वाला शातिर पकड़ा गया है. दुकानदारों ने खुद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. आरोपी पर नकली फोनपे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट दिखाकर कई व्यापारियों से काजू, बादाम, सहित अन्य सामान ठगने का आरोप है. आरोपी बीते डेढ़ महीने से इसी तरह स्थानीय दुकानदारों को चूना लगाकर फरार हो जाता था.

साउंड बॉक्स ने खोली पोल

मस्जिद रोड निवासी अख्तर ने बताया, " मेरी किराना दुकान पर करीब 15 दिन पहले आरोपी आशु ने काजू-बादाम और तेल सहित अन्य सामान खरीदा था. उसने सामान का फर्जी पेमेंट किया, इसलिए मेरे अकाऊंट में पैसा नहीं पहुंचा, नोटिफिकेशन और साउंड बॉक्स से ट्रांजेक्शन की आवाज भी नहीं आई, जिससे मुझे कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ. हमने मामले की जानकारी किसी को नहीं दी, बल्कि काफी दिनों तक दोबारा युवक के आने का इंतेजार किया."

दुकानदार ने जाल बिछाकर स्मार्ट ठग को सिखाया सबक (ETV Bharat)

शातिर ठग को दबोचा, किया पुलिस के हवाले

दुकानदार ने आगे बताया, " आरोपी रविवार को फिर स्टोर पर पहुंचा और दोबारा सामान लेकर चालाकी करने की कोशिश की. इस दौरान मैंने ने अपने कर्मचारियों की मदद से आरोपी की शातिर ठगी को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन में शिकायत की. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी को उसके हवाले कर दिया."

12 हजार के ड्राई फ्रूट डकारा

जानकारी के अनुसार, शातिर ठग पिछले डेढ़ महीने में करीब 10 से 12 हजार रु का काजू और बादाम डकार गया. आरोपी अपने साथियों के साथ बाजार में फोनपे के फर्जी ट्रांजेक्शन दिखाकर ठगी को अंजाम देता था. पुलिस उसके अन्य साथियों का भी पता लगा रही है.

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने कहा, " रविवार को फर्जी ट्रांजेक्शन दिखाकर दुकानदार के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मामले में दुकान संचालक ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. दोनों आरोपियों का मोबाइल चेक किया गया है. हालांकि, कोई डिजिटल साक्षय नहीं मिला है. इसलिए मामले में फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. जांच की जा रही है."