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किसानों को सुकून देने वाली खबर, खाद की समस्या को लेकर मोहन यादव सरकार का नया ऐलान

खाद की समस्या को लेकर मोहन यादव सरकार का नया ऐलान ( IANS )

गुना: मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानाों को खाद की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है. बीते कुछ दिनों से लगातार कई जिलों से खाद, यूरिया की कमी और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं. वहीं इस समस्या को देखते हुए गुना में पूर्व मंत्री ने कुछ घोषणाएं की है. लिहाजा आप गुना जिले के किसान हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि गुना में स्लॉट बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है. साथ ही मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है.

खाद की समस्या को देखते हुए गुना में नया फैसला