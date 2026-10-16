किसानों को सुकून देने वाली खबर, खाद की समस्या को लेकर मोहन यादव सरकार का नया ऐलान
मध्य प्रदेश में किसान खाद की समस्या से परेशान, गुना में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का नया ऐलान, स्लॉट बुकिंग का बढ़ा समय. शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 12:59 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 1:30 PM IST
गुना: मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानाों को खाद की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है. बीते कुछ दिनों से लगातार कई जिलों से खाद, यूरिया की कमी और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं. वहीं इस समस्या को देखते हुए गुना में पूर्व मंत्री ने कुछ घोषणाएं की है. लिहाजा आप गुना जिले के किसान हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि गुना में स्लॉट बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है. साथ ही मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है.
खाद की समस्या को देखते हुए गुना में नया फैसला
दरअसल, खाद की कमी और स्लॉट बुकिंग को लेकर गुना के किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही थी. जिसको लेकर किसानों ने कई बार चक्का जाम से लेकर कई आंदोलन किए, लेकिन खाद के लिए टोकन बुक नहीं हो पा रहे थे. वहीं अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की स्लॉट बुकिंग की समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किया है. जिसमें 3 घंटे खुलने वाला स्लॉट बुकिंग अब 12 घंटे के लिए खोला जाएगा.
सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेगा स्लॉट, 4 हुई मशीनों की संख्या
जिससे किसान आसानी से स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे और समय पर उनको खाद उपलब्ध हो सकेगा. यह घोषणा पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना में की है. उन्होंने कहा कि स्लॉट बुकिंग का जो समय पहले सुबह 8 बजे से 11 बजे तक था, उसको बढ़ाकर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाता है. साथ ही बागेरी के डबल लॉक खाद केंद्र पर पहले दो मशीनों से काम किया जा रहा था, उसे बढ़ाकर अभ चार मशीन किया जा रहा है. जिससे आसानी से किसानों को खाद उपलब्ध हो सके और लंबी-लंबी लाइन की समस्या को खत्म किया जा सके.
किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने का दावा
पूर्व मंत्री ने तीसरी घोषणा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के किसानों को पहले जहां 300 स्टॉल बुकिंग दिन भर में हुआ करते थे, जिन्हें बढ़कर 500 किया गया है. गुना के विधानसभा बमोरी क्षेत्र के फतेहगढ़ के किसानों को 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करके खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा था, लेकिन इस समस्या को देखते हुए अब लोगों को फतेहगढ़ में ही और इससे लगे आसपास के गांव के किसानों को भी खाद आसानी से उपलब्ध हो सकेगा.
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कांग्रेस पर पूर्व मंत्री का निशाना
पूर्व विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा सरकार लगातार किसानों के खाद की समस्या के लिए हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी. कहीं किसी भी प्रकार की जिले में खाद की समस्या की कमी नहीं आएगी. वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा किए जा रहे किसी भी विरोध प्रदर्शन पर ध्यान न दें." अभी हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों की खाद की गंभीर समस्या को देखते हुए 4587 मैट्रिक टन खाद की रेक गुना भेजी थी.