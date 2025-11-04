गुना में खाद की किल्लत, घंटों कड़ी धूप में लाइन लगने के बाद मायूस लौट रहे दिव्यांग अन्नदाता
गुना में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान, कृषि उपज मंडी के बाहर कड़ी धूप में घंटों इंतजार के बाद वापस लौट रहे अन्नदाता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 3:14 PM IST
गुना: मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बीते कुछ दिनों में भीषण खाद की कमी का मामला सामने आ रहा है, ताजा मामला गुना जिले के कृषि उपज मंडी में सामने आया है. किसानों को खाद का टोकन पाने के लिए कड़ी धूप में घंटों लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है. कई बार दिनभर लाइन में खड़े होने के बावजूद किसान खाली हाथ वापस लौट रहे हैं.
गुना में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान
सोमवार को खाद लेने आये किसान कड़ी धूप में प्यास बुझाने के लिए हाथों में पानी की बोतल लेकर लाइन में खड़े नजर आए. मालपुर से आए किसान बाबूलाल ने बताया कि "करीब 2 घंटे से कतार में खड़ा हूं. मुझे 4 कट्टे डीएपी खाद की जरूरत है, लेकिन मुझे अभी तक खाद नहीं मिली है. मैं दिव्यांग हूं. पिछली तरफ भी गया था लेकिन वहां भी भीड़ के कारण नहीं पहुंच पा रहा हूं."
कड़ी धूप में पानी लेकर पहुंच रहे किसान
बरखेड़ा गिर्द से आए एक किसान ने बताया कि "मैं सुबह 7 बजे से लाइन में लगा हूं. मुझे 10 कट्टे खाद की जरूरत है. यहां पानी के पीने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली तो मैं पन्नी में ही पानी भर लाया हूं. इससे मैं खुद भी पी लेता हूं और किसानों को भी पिला देता हूं."
दिव्यांगों की आड़ में खाद की हो रही कालाबाजारी
कृषि उप संचालक संजीव शर्मा का कहना है कि "2 दिन की छुट्टी पड़ने की वजह से 100 से 200 किसान इकट्ठा हो गए हैं. मैंने अभी 3 काउंटर चलवा दिए हैं. लोगों की सुविधा के लिए पानी के टैंकर रखवा दिए गए हैं. कुछ लोग खाद को ब्लैकमेल करने के लिए दिव्यांगों की मदद ले रहे हैं."
मावन गांव से आए एक किसान ने बताया कि "सुबह 7 बजे से कतार में खड़े हैं, लेकिन अभी खाद नहीं मिली. मुझे फिलहाल 10 कट्टे खाद की आवश्यकता है. लेकिन बीच में खाद देने वाले गेट बंद कर देते हैं."